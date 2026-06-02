Justiça pede quebra de sigilo bancário de Casares e envolvidos em camarotes do São Paulo

A Justiça determinou a quebra do sigilo bancário dos envolvidos no caso que investiga a suposta venda irregular de camarotes do São Paulo no Morumbis. A informação foi publicada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

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Entre os citados na investigação estão Julio Casares, Mara Casares, Douglas Schwartzmann, Marcio Carlomagno e Rita de Cassia Adriana Prado.

A medida permite o acesso ao histórico de movimentações financeiras dos investigados, possibilitando às autoridades analisar entradas e saídas de recursos, identificar eventuais transferências e rastrear operações que possam contribuir para o esclarecimento do caso.

Julio Casares deixou o cargo de presidente do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Entenda como estão as investigações

O escândalo envolve um esquema de comercialização clandestina de camarotes corporativos no Morumbis. O caso desencadeou uma investigação policial, inquérito do Ministério Público e culminou na expulsão dos diretores envolvidos do quadro de sócios do São Paulo

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A justiça está fazendo uma força-tarefa em cima desde então. O caso veio à tona em dezembro do último ano. José Reinaldo Carneiro e Tomás Ramadan, promotores do Ministério Público, além de Tiago Correia, da Polícia Civil, estão em cima do assunto.

O Ministério Público foi quem pediu, primeiramente, a abertura do inquérito. Agora, a Polícia abriu investigação para apurar uso irregular de camarotes do São Paulo. Segundo apurou a reportagem, as investigações estão em andamento pelo DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), em segredo de Justiça, motivo pelo qual detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial.

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No momento, são duas investigações que cercam o Tricolor. A primeira envolve os áudios vazados nos quais Douglas Schwartzmann e Mara Casares, citados em esquema de comercialização clandestina de ingressos de camarote do Morumbis. A segunda é quanto a um possível desvio de dinheiro na venda de jogadores por parte do São Paulo. Lance!, é de que, além de dirigentes do clube, empresários de jogadores também estão sendo investigados.