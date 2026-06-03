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São Paulo consulta a situação do zagueiro Gustavo Mancha, ex-Fortaleza

Gustavo Mancha está em fim de empréstimo com o Rio Ave

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 03/06/2026
14:24
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Gustavo Mancha foi vendido pelo Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
imagem cameraGustavo Mancha foi vendido pelo Fortaleza ano passado (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
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O São Paulo, buscando um zagueiro no mercado, consultou informações a respeito do defensor Gustavo Mancha, ex-atleta do Fortaleza. O Lance! apurou que é visto com bons olhos, mas ainda são contatos iniciais. A ideia seria um empréstimo com opção de compra, mas como é algo mais embrionário, tudo será analisado.

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Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Gustavo Mancha ganhou destaque durante sua passagem pelo Fortaleza, clube onde concluiu sua formação e se consolidou entre os profissionais. Em 2025, disputou 25 partidas pelo Leão antes de ser negociado com o Olympiakos, da Grécia. Na equipe grega, tem contrato até o final de 2029, negociado na época por 5 milhões de euros.

O zagueiro foi emprestado ao Rio Ave, de Portugal. Lá, tem contrato até a metade do ano e não deve renovar. Pelo Rio Ave, o zagueiro disputou 14 partidas, todas como titular. Durante esse período, participou de quatro jogos sem sofrer gols e apresentou números consistentes defensivamente, com média de 0,9 interceptação, um desarme e 4,4 bolas recuperadas por partida. Além disso, venceu 67% dos duelos aéreos disputados. Os dados são do Sofascore.

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Com dificuldades para encontrar estabilidade no setor defensivo ao longo da temporada, o Tricolor tem monitorado oportunidades de mercado e buscado alternativas para reforçar o elenco. A ideia é trazer, pelo menos, dois zagueiros, além de um meia com características mais ofensivas.

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Fortaleza x Internacional - Gustavo Mancha contra Rafael Borré (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Gustavo Mancha se destacou pelo Fortaleza aqui no Brasil (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. O clube deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube.

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