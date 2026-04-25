Luciano ultrapassa Rogério Ceni em ranking de artilheiros do São Paulo no Brasileirão
Atacante chega ao top dois no recorte do Brasileiro de pontos corridos; confira o top dez
O gol decisivo de Luciano na vitória do São Paulo por 1 a 0 diante do Mirassol, na noite deste sábado (25), crava o nome do atacante em mais uma lista de peso na história do Tricolor. O camisa 10 ultrapassou o maior ídolo do clube, Rogério Ceni, no ranking de maiores artilheiros da equipe em Campeonatos Brasileiros. O jogador chegou a 66 gols e ocupa a terceira posição.
Agora, Luciano fica atrás apenas de Luis Fabiano, segundo colocado, e Serginho Chulapa, que lidera a lista geral de gols em Brasileiros. No recorte dos pontos corridos, de 2003 até hoje, Luciano e o Fabuloso sobem uma posição e formam o top dois da lista, com Ceni na sequência. Chulapa, por não ter disputado a competição nesse formato, não aparece na lista.
Serginho Chulapa tem uma ampla vantagem na liderança, com 108 gols marcados na história da competição nacional. Luis Fabiano soma 83 bolas na rede, enquanto Luciano fica com 66. Rogério Ceni, agora quarto colocado, tem 65 gols com o São Paulo em Brasileirões.
No ranking geral, o top cinco fica completo com Careca, que tem 54 gols, e Muller, com 48 gols. Entretanto, na lista dos pontos corridos, aparecem dois ídolos da história recente do São Paulo. Calleri, com 46 gols marcados, e Dagoberto, que balançou as redes 35 vezes, entram nas cinco primeiras posições. Veja a lista completa abaixo.
Luciano comemora marca histórica com o São Paulo
Após a partida, Luciano celebrou a marca histórica atingida com o São Paulo e afirmou que ficou sabendo do número alcançado após o apito final, quando membros da assessoria de comunicação do clube passaram para ele a lista. O camisa 10 destacou o peso dos "concorrentes" da lista para a história do Tricolor.
- Fico muito feliz, acho que estou conseguindo atingir grandes marcas no clube. Espero que não pare por aí, são grandes jogadores, grandes ídolos da história do São Paulo, que nem dá para me comparar, mas eu fico muito feliz com o meu trabalho - destacou o atacante.
Artilheiros do São Paulo na história Brasileirão
- 108 gols - Luís Fabiano
- 83 gols - Serginho Chulapa
- 66 gols - Luciano
- 65 gols - Rogério Ceni
- 54 gols - Careca
- 49 gols - Muller
- 48 gols - França
- 46 gols - Calleri
- 35 gols - Dagoberto
- 33 gols - Lucas Moura
Artilheiros do São Paulo no Brasileirão de pontos corridos
- 80 gols - Luis Fabiano
- 66 gols - Luciano
- 58 gols - Rogério Ceni
- 46 gols - Calleri
- 35 gols - Dagoberto
- 33 gols - Lucas Moura
- 32 gols - Hernanes
- 29 gols - Borges
- 24 gols - Alexandre Pato
- 21 gols - Hugo
*desde 2003
