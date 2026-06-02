São Paulo aposta em pausa da Copa para retomar confiança, lesionados e esvaziar crise

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O São Paulo entrou oficialmente em período de folga. Após a pausa do calendário por conta da Copa do Mundo, o elenco foi liberado e terá 15 dias de férias.



Até o retorno das competições, marcado para o dia 22 de julho, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor deve aproveitar o intervalo para lidar com alguns dos principais problemas que marcaram a primeira metade da temporada: recuperação de lesionados, retomada da confiança e tentativa de esvaziar crises dentro e fora de campo.

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Time viveu momento conturbado de lesões nas últimas semanas

Se no início da temporada o departamento médico parecia esvaziar, o cenário mudou completamente nas últimas semanas. O São Paulo acumulou baixas importantes e chega para a pausa convivendo com problemas físicos justamente em peças consideradas fundamentais.

Lucas Moura, por exemplo, rompeu o tendão de Aquiles no dia 3 de maio e segue em recuperação. O camisa 7 não terá férias e continuará o tratamento. Mesmo assim, já é certo que não volta neste ano.

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Além dele, Luciano e Sabino também enfrentam questões médicas. No caso do atacante, uma lesão na panturrilha. O grau não foi estabelecido pelo clube, o que não permite uma certeza quanto ao período de recuperação. Porém, a expectativa é que esteja de volta após esta pausa.

Luciano sofreu lesão na panturrilha (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Já Sabino sofreu uma lesão muscular no dia 23 de maio e, assim como Lucas Moura, também deve permanecer no CT para recuperação.

Outro nome observado de perto é o de Cauly. O jogador, uma das peças mais utilizadas da equipe no meio da temporada, não atua desde o dia 16 de maio e segue em processo de transição física. Ou seja, é o mais avançado no tratamento.

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Recuperação da confiança

A confiança passou a ser um dos principais temas das entrevistas coletivas de Dorival Júnior nas últimas semanas, assim como das falas dos próprios jogadores. Apesar da classificação na Copa Sul-Americana, o São Paulo não chega para a pausa em clima de tranquilidade.

A equipe encerrou este período acumulando cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro na oitava colocação da tabela, fora da zona de classificação para a Libertadores, o que seria o principal objetivo esportivo do clube no ano.

São Paulo foi para pausa vivendo situação delicada no Brasileirão (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Internamente, o discurso volta a girar em torno da necessidade de retomada imediata no Brasileirão, pensando na quantidade mínima de pontos e em garantir a vaga no continental. Isso porque o São Paulo só volta a disputar a Copa Sul-Americana em agosto, o que faz com que todas as atenções sejam direcionadas ao Brasileirão neste período.

Lidar com crises e definir algumas questões

O ano do São Paulo também tem sido marcado por crises políticas. E a tendência é de que parte dessas discussões volte a ganhar força durante as próximas semanas sem jogos. No cenário político, o clube vive movimentações pensando nas eleições presidenciais previstas para o fim do ano. Assuntos relacionados a possíveis candidatos e articulações entre conselheiros devem ganhar intensidade nos bastidores, assim como está sendo nos últimos dias.

Vale lembrar que o presidente Júlio Casares enfrentou um processo de impeachment em janeiro e renunciou ao seu cargo na semana seguinte ao afastamento. Harry Massis quem assumiu, mas declarando algumas vezes que não tentaria uma reeleição.

Além disso, outros nomes seguem envolvidos em debates e polêmicas recentes, como Rui Costa e Rafinha, seguem temas de debate.

Dentro de campo, o São Paulo também pretende usar a pausa para tomar decisões importantes, tanto olhando no mercado da bola, quanto em casos como Arboleda e Maik.

Arboleda, liberado para viajar ao Equador durante período sem autorização do clube, não será reintegrado. A possibilidade de rescisão contratual não é discutida por questões jurídicas, mas o cenário aponta para uma tentativa de negociação ou busca de outro destino para o atleta.

No geral, o São Paulo enxerga a pausa para a Copa como um respiro. A ideia é voltar a campo com uma mente ainda mais estável.