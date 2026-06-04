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São Paulo avança conversas por Victor Sá, mas lida com concorrência nacional

Jogador está ouvindo proposta do São Paulo

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 04/06/2026
11:07
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Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
imagem cameraJogador teve passagem pelo Botafogo (Foto: Divulgação/Krasnodar)
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O São Paulo avançou nas conversas por Victor Sá, pensando em reforçar o ataque. Atualmente no Krasnodar, da Rússia, o atacante tem contrato até o fim de junho e ficará livre no mercado.

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O Lance! apurou que duas questões entram na conta: a concorrência e o salário. Victor Sá desperta o interesse de outras equipes do futebol brasileiro, como o Athletico-PR. Vale destacar que, há poucos meses, o Botafogo também consultou a situação do jogador.

Além disso, há a questão salarial. Na Rússia, Victor Sá recebia um valor acima do que o São Paulo costuma pagar. A ideia é discutir esses detalhes nas próximas conversas. O Lance! apurou que a proposta do Tricolor é vista com bons olhos pelo estafe do atleta, mas esses pontos ainda serão analisados.

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O jogador também conta com a aprovação de Dorival Júnior, que, desde sua chegada ao clube, já havia sinalizado a necessidade de reforços para o elenco.

No Brasil, Victor Sá chamou atenção durante sua passagem pelo Botafogo, entre 2022 e 2024. Em 2024, foi negociado com o Krasnodar, da Rússia. Seu contrato termina na metade deste ano e, até o momento, não houve movimentação para uma renovação. Em abril, o clube carioca chegou a sondar a situação do atacante pensando em uma possível repatriação.

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Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
Victor Sá comemorando gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)

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São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros, além da vinda de um meia. O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube.

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