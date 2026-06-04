Entenda por que astro do São Paulo não foi convocado para Copa do Mundo

O zagueiro Arboleda, do São Paulo, não foi convocado para a Copa do Mundo pelo Equador. Embora fosse convocado com frequência e tenha feito parte do ciclo de convocações para 2026, o jogador, que está afastado do Tricolor por indisciplina e deve sair do clube, recebeu uma espécie de "banimento" da seleção.

continua após a publicidade

➡️Botafogo lança camisa em homenagem à Seleção Brasileira às vésperas da Copa

Arboleda não foi convocado para Copa do Mundo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O motivo foi mais um caso de indisciplina do defensor. Em 2024, Arboleda estava no time da seleção equatoriana que disputou um amistoso contra a Itália nos Estados Unidos, partida em que o Equador foi derrotado por 2 a 0. Um dia após o jogo, o zagueiro foi visto em uma boate de Nova Iorque, junto com o meio-campista Kendry Paez, que na época tinha 16 anos, e o atacante Gonzalo Plata, que atualmente está no Flamengo.

Na época, a federação do país anunciou que as imagens divulgadas iriam contra os valores da entidade. Por isso, Arboleda não foi mais convocado para atuar pelo selecionado de seu país natal. Sem ser convocado a mais de 2 anos, o jogador do São Paulo perdeu posição frente à forte zaga do Equador e não foi chamado para a disputa da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Direto dos EUA: acompanhe tudo o que acontece em tempo real com a Seleção no Tudão da Copa!

Arboleda segue afastado do São Paulo e deve ir para novo clube

O rendimento no clube também não ajuda. Arboleda seguiu atuando desde a polêmica na seleção, mas um novo caso de indisciplina selou o provável fim da passagem do defensor pelo São Paulo.

Aos 34 anos, Arboleda está afastado após deixar o São Paulo repentinamente em abril e não se apresentar para o jogo contra o Internacional, no Brasileirão. Discordando de questões internas do clube, o zagueiro decidiu viajar para o Equador sem aviso prévio e chegou a ser flagrado em festas, eventos sociais e disputando um jogo de futebol amador.

continua após a publicidade

Um mês depois, retornou ao clube e ficou afastado desde então, treinando separado do resto do elenco. O tricolor paulista, agora, procura negociar o jogador, que não deve mais atuar pela equipe.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável