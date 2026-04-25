Luciano marca e garante vitória do São Paulo sobre o Mirassol; dê suas notas

O São Paulo venceu o Mirassol na noite deste sábado (25), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 13ª rodada do Brasileirão, e respirou na competição. O Tricolor, que vinha de uma sequência negativa, chegou aos 23 pontos e segue na quarta posição na tabela de classificação. Já o Mirassol permanece com apenas nove pontos e na zona de rebaixamento.

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Na próxima rodada do Nacional, o São Paulo vai receber o Bahia, em Bragança Paulista, já que o Estádio do Morumbis será utilizado para show. A partida será no dia 3 de maio, às 16h (de Brasília). Já o Mirassol recebe o Corinthians, no mesmo dia, às 20h30.

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O primeiro tempo em Campinas foi bastante movimentado, principalmente pelo lado do Tricolor, que se mexeu com mais eficiência em busca de tirar o marcador do zero. No entanto, apesar das várias chegadas ao ataque, a equipe de Roger Machado não conseguia finalizar com tanta efetividade ou, então, os atacantes eram travados no momento do chute. Do lado do Mirassol, que apostava no erro do São Paulo, foram menos jogadas de perigo, principalmente duas: uma com Reinaldo e outra com Alesson, que balançou a rede, mas viu o gol ser anulado por impedimento.

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No segundo tempo, o Tricolor permaneceu com mais posse de bola e também com mais chegadas ao ataque, principalmente pelo lado direito, com Artur, que busca se firmar entre os titulares de Roger Machado. No entanto, apesar de não ter tido grandes oportunidades na partida, foi de Luciano que saiu o gol da vitória.

O São Paulo trabalhou bem a bola no meio-campo, com Luan, que havia acabado de entrar. O jogador encontrou Lucca no lado esquerdo, que esperou a ultrapassagem de Wendell. Quando acionado, o lateral partiu em velocidade e cruzou da linha de fundo. O camisa 10 mandou para dentro do gol para dar números finais ao duelo.

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(Foto: Victor Froes/Agencia F8/Folhapress)

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O empate sem gols, apesar da maioria das jogadas de ataque terem sido do São Paulo. No entanto, poderia ser pior. A arbitragem anulou o gol de Alesson, do Mirassol, ainda no primeiro tempo. Na jogada, Reinaldo viu o atacante correndo nas costas da zaga tricolor e lançou. Apesar do camisa 77 ter tocado na saída do goleiro Rafael, o gol foi anulado por impedimento.

Deu aula 🏅

O craque da partida foi Luciano, que não apenas garantiu a vitória do São Paulo aos 30 minutos do segundo tempo, como também salvou a pele de Roger Machado nesta partida. O treinador foi vaiado durante o anúncio de seu nome antes do jogo e, um minuto antes do gol, ouviu xingamentos de parte da torcida atrás do banco de reservas.

Ficou abaixo 📉

O Mirassol, de forma geral, não convenceu. O time praticamente tentou jogar no erro do adversário durante toda a partida. Nas vezes que chegou ao ataque, foi justamente assim. Faltou se impor mais, ainda que tenha um time tecnicamente inferior ao do Tricolor, precisa melhorar sua posição na tabela para tentar deixar a zona de rebaixamento.

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Notas do Mirassol; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

SÃO PAULO 🆚 MIRASSOL

Campeonato - 13ª Rodada

📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

🥅 Gols: Luciano, 30'/2°T (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Danielzinho (SAO); Aldo Filho, Nathan Fogaça (MIR)

🟥 Cartões vermelhos: -

SÃO PAULO (Técnico: Roger Machado)

Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla (Luan) e Luciano (Dória); Artur, Cauly (Lucca) e Calleri.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter, João Victor, Lucas Oliveira (Tiquinho Soares), Willian Machado, Igor Formiga, Aldo Filho (Neto Moura), Eduardo (E. Galdino), Shaylon (Denilson), Reinaldo, Alesson (Edson Carioca), André Luis.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa (SP)

📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

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