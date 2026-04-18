Em noite de homenagem para Roberto Dinamite, Vasco vence o São Paulo de virada
Tricolor saiu na frente e o Gigante da Colina empatou de pênalti
O Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1 na virada deste sábado (18), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor Paulista saiu na frente com Luciano ainda no primeiro tempo, e o Gigante da Colina virou com gols de Puma Rodríguez e Andrés Gómez na etapa final. A noite também foi marcada por homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco que faria 72 anos na última segunda-feira (13).
Como foi Vasco x São Paulo?
O primeiro tempo foi controlado pelo Cruz-Maltino. Com superioridade na posse de bola (60% a 40%), o Vasco ditou o ritmo e criou as principais ações ofensivas, mas pecou nas finalizações. A melhor oportunidade veio em uma finalização de Andrés Gómez, que carimbou a trave.
Apesar do domínio, o São Paulo foi mais eficiente. O gol nasce de uma falha defensiva: Rafael inicia o contra-ataque com um lançamento longo, Cuiabano tenta o recuo e acaba desviando mal, deixando Calleri no mano a mano com Robert Renan. O atacante leva vantagem no duelo individual, aplica um belo drible e finaliza para boa defesa de Léo Jardim. No rebote, Luciano aparece livre e empurra para o gol vazio.
Mesmo com maior volume de jogo, o Vasco desceu para o intervalo sob vaias da torcida após os primeiros 45 minutos.
Aos 24, Calleri colocou a mão na bola dentro da área, e o VAR recomendou a revisão por um possível pênalti. Após checagem no monitor, o árbitro Sávio Pereira Sampaio concordou com a marcação e assinalou a penalidade. Na cobrança, Puma bateu mal, mas conseguiu converter e deixar tudo igual.
A reação vascaína não parou por aí. Na base da insistência, já aos 42 minutos, o Vasco virou o jogo. Após cruzamento, a defesa tricolor afastou mal, e Adson ficou com a sobra dentro da área, finalizando em cima de Brenner. No rebote, Andrés Gómez soltou uma bomba; a bola ainda desviou levemente em Sabino antes de morrer no fundo da rede.
O que vem por aí?
As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Paysandu na quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão. Já o São Paulo entra em campo antes, na terça-feira (21), às 19h15 (de Brasília), no Morumbis, para encarar o Juventude.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X SÃO PAULO
BRASILEIRÃO - 12ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ Gols: Luciano (SAO), Puma (VAS) e Andrés Gómez (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Cédric (SAO), Léo Jardim (VAS) e Alan Franco (SAO)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê (Adson); Rojas (Spinelli), Andrés Gómez e David (Brenner). (Técnico: Renato Gaúcho)
Escalação do São Paulo
Rafael, Cédric (Maik), Alan Franco, Sabino e Enzo Diáz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho (Negrucci) e Artur; Luciano (Tápia), Lucca (Tetê) e Calleri. (Técnico: Roger Machado)
