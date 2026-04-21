Em noite de vaias e pressão no estádio do Morumbis, o São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0 pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Com gol de Luciano, a torcida seguiu em tons de protesto contra Roger Machado mesmo com o resultado positivo.

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Agora, o Tricolor precisa de apenas um empate no jogo de volta para garantir sua classificação. O jogo será no Alfredo Jaconi, no dia 13 de maio.

São Paulo x Juventude: como foi o jogo?

A noite no Morumbis começou sob forte pressão da torcida. Já na divulgação da escalação, o nome de Roger foi recebido com vaias nas arquibancadas. Integrantes da diretoria, como Rui Costa, também foram alvo de protestos.

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Com a bola rolando, o São Paulo levou perigo logo nos primeiros minutos em cobrança de escanteio, mas acabou desviando pela linha de fundo. Quanto a posse de bola, pertencia ao Tricolor. Do lado do Juventude, pouco controle de jogo.

O São Paulo ameaçou com alguns finalizações mais perigosas, mas o destaque mesmo foi para Luciano. Aos 31 minutos, Danielzinho começou uma boa jogada, acionando Lucas Ramon pelo lado direito. Artur abriu o corredor pela ponta e levantou a bola para Luciano, que mandou de cabeça para o fundo da rede. Na comemoração, beijou a bandeira de escanteio do Tricolor.

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Aos 39, quase Luciano garante o segundo. Porém, pesou na força e mandou a bola para fora. Enquanto isso, o Juventude teve somente uma criação mais perigosa, travada pela defesa tricolor. O primeiro tempo terminou em vantagem de um gol para o São Paulo.

(Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Logo aos dois minutos, Diogo Barbosa foi expulso. Inicialmente advertido com cartão amarelo após uma dura entrada em Luciano, o lance foi revisado pelo VAR, que levou à mudança da decisão para vermelho. Com isso, o Juventude passou a atuar com um jogador a menos.

Mesmo com vantagem numérica, o ritmo do São Paulo mudou. O Tricolor tentava se reorganizar na saída de bola, trabalhando a construção desde a linha defensiva para tentar retomar o controle do jogo. Aos 28, Luciano desviou de cabeça, mas mandou para fora. Logo na sequência, Calleri também desperdiçou uma baita oportunidade, ao chutar por cima da trave.

A torcida intensificou os protestos próximos aos minutos finais. Aos 36 minutos, André Silva entrou no lugar de Luciano, o que gerou uma série de xingamentos como "burro" direcionados a Roger Machado. Com excesso de cruzamentos e chances desperdiçadas, o Tricolor viu uma chance de crescer no placar aos 42 minutos.

Em uma disputa com André Silva, a arbitragem apontou um possível desvio de mão no volante Léo Índio. O VAR foi chamado e o juiz marcou. Calleri ficou responsável pela cobrança, mas Pedro Rocha defendeu. O São Paulo deixou o Morumbis com apenas um gol de vantagem para o jogo de volta.

O que vem por aí?

O São Paulo volta a jogar neste sábado, dia 21, contra o Mirassol. O jogo acontecerá em Campinas, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Juventude enfrenta o Londrina no mesmo dia, mas pela Série B do Brasileiro.

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✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X JUVENTUDE

Ida - Copa do Brasil - Quinta rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 19h15 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Luciano (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Rodrigo Sam, Luis Mandaca, Luan Martins, Barbieri (Juventude)

🟥Cartões vermelhos: Diogo Barbosa (Juventude)

🏟️ Público: 33.603 torcedores

💸 Renda: R$ 1.141.961,00

Escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Rafael Toloi, Alan Franco e Wendell; Luan (Lucca), Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano (André Silva) e Calleri.

Escalação do Juventude

Pedro Rocha; Raí Ramos (Lucas Ramos), Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo (Gabriel Pinheiro); Luan Martins (Léo Índio) e Luis Mandaca; Raí; Manuel Castro, Alan Kardec e Diogo Barbosa.



