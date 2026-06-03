Do Brasileirão à eliminação na Copa do Brasil: o São Paulo no primeiro semestre

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O São Paulo encerrou a primeira fase do ano e já está de folga. No mais, não foi um saldo tão bom para o time. No começo do ano, iniciou a temporada ocupando as primeiras posições da tabela do Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando de Hernán Crespo. Mesmo em meio a um cenário político turbulento nos bastidores, o treinador conseguia blindar o elenco, o que era bastante tratado nas suas coletivas de imprensa.

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Os problemas extracampo envolviam o processo de impeachment do presidente Júlio Casares, o afastamento de nomes importantes da diretoria, como Douglas e Mara Casares, além de renúncias e mudanças dentro do clube, como a demissão de Carlomagno e a chegada de Rafinha.

Em março, porém, após divergências entre as ideias de Crespo e a diretoria, o treinador acabou demitido. Para o seu lugar, o São Paulo apostou na chegada de Roger Machado. A partir daí, a equipe passou a oscilar de maneira mais evidente. Tanto em relacionamento com a torcida quanto em resultados.

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O Tricolor, que antes brigava pelas primeiras colocações, iniciou uma sequência de jogos sem vencer, acumulou resultados negativos e viu a pressão crescer, especialmente após a eliminação na Copa do Brasil.

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São Paulo passou por três trocas de técnico (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Eliminação na Copa do Brasil

O São Paulo foi eliminado de forma precoce na quinta fase da competição, justamente a primeira que disputou no torneio. O Tricolor foi eliminado pelo Juventude, na época ainda meio de tabela na Série B, após uma virada no Alfredo Jaconi.

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Internamente, o São Paulo trabalhava com a expectativa de alcançar pelo menos as quartas de final da Copa do Brasil, tanto por questões esportivas quanto financeiras. Ainda em Caxias do Sul, Roger Machado foi demitido - e aí mais uma mudança no comando técnico.

Juventude e São Paulo se enfrentaram na decisão da Copa do Brasil (Foto: Luiz Erbes/AGIF/Folhapress)

Chegada de Dorival Júnior

Dorival Júnior chegou a um São Paulo extremamente conturbado. Se no início do ano a relação entre torcida, elenco e comissão técnica ainda era positiva com Crespo, surgiu como uma esperança de mudar esta relação com a torcida.

Desde sua chegada, Dorival tem destacado a falta de confiança da equipe. Não somente da equipe, mas quando se fala da relação com a torcida também.

Neste curto período, conseguiu encerrar o jejum de oito partidas sem vitória , o pior do clube desde 2021, e garantiu a classificação do Tricolor para a próxima fase da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, porém, a situação ainda exige atenção. O Tricolor ocupa atualmente a oitava posição da tabela, distante da zona de classificação para a Copa Libertadores, o que é tratado como prioridade neste ano.

Próximos passos do São Paulo

O São Paulo retorna para o segundo semestre ainda vivo na Copa Sul-Americana, entendendo a competição como um caminho possível para a conquista de um título.

Apesar disso, o clube não pretende deixar o Campeonato Brasileiro em segundo plano. Internamente, existe a compreensão de que a equipe precisa voltar a frequentar uma zona mais segura da tabela para evitar riscos na reta final da temporada, principalmente quando o calendário ficar mais apertado.