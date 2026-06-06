São Paulo acelera atuação no mercado para dar a Dorival elenco completo em pausa da Copa

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A segunda janela de transferências do futebol brasileiro só abre no dia 20 de julho, mas o São Paulo tem acelerado sua atuação no mercado para suprir as carências do elenco e entregar o técnico Dorival Jr. um elenco mais completo possível na reapresentação da equipe, marcada para o dia 17 de junho. Os dias seguintes após a pausa para a Copa do Mundo estão movimentados no Tricolor, com a iminência da chegada de alguns reforços, tanto para o ataque, quanto para a defesa.

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Victor Sá é o nome mais próximo de ser anunciado pelo São Paulo. O atacante, atualmente no Krassnodar, da Rússia, ficará livre no mercado a partir de 30 de junho e pode chegar sem custos de transferência. O jogador se encaixa no perfil do Tricolor de gastar o mínimo possível no mercado e é uma oportunidade de mercado que encorpa o sistema ofensivo, que perdeu Lucas Moura por lesão séria no calcanhar. A procura por um meia também faz parte do planejamento, e Newton é outro jogador que entrou no radar são-paulino, mas sem oferta oficial até agora.

Ao mesmo tempo, o clube entende a necessidade de reforçar a defesa, setor mais abatido por saídas e lesões nesse primeiro semestre. Com a liberação de empréstimo de Ferraresi, o afastamento de Arboleda e o pedido de saída de Doria, o São Paulo chegou na pausa da Copa com Alan Franco, Rafae Tolói e Sabino como nomes mais experientes, além de jovens da base, como Lucas Osorio e Isac Dias.

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O defensor que ganha força e Gustavo Mancha, que está atualmente no Fortaleza. Conforme antecipado pela reportagem, ainda não há proposta oficial do São Paulo ao time cearense, mas o jgador recebeu uma sondagem do Tricolor e está no radar para integrar o elenco nesta janela.

Caso esses primeiros nome se transformem em reforços oficiais, há uma boa possibilidade de Dorival Jr. chegar na reapresentação do elenco com novos nomes iniciando o processo de integração do elenco e participando de todo o processo de refino dos treinos durante a pausa da Copa do Mundo.

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Vale ressaltar que o treinador chegou na reta final da primeira parte da temporada e dirigiu o Tricolor em apenas quatro jogos. Isso significa que até os atletas que já estavam no elenco passarão por um processo mais profundo de adaptação ao estilo de jogo e as ideias que o técnico quer implementar no São Paulo.

A equipe volta a campo no dia 22 de julho, a priori, em duelo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Entretanto, pouco depois, a Sul-Americana já retoma com os jogos das oitavas de final do torneio. Antes, os playoffs acontecem no final de julho, mas equipe já está classificada para a próxima fase.

Trabalho físico pode acelerar retorno de lesionados

Em paralelo à atuação no mercado, o trabalho do departamento médico do time também tem sido intensificado, mesmo durante a pausa para o Mundial. Isso porque as ausências por lesão foram constantes na primeira metade do ano e o clube busca minar o cenário para o segundo semestre.

No comunicado divulgado pelo São Paulo antes da pausa, o clube segue com um protocolo específico de recuperação para o Sabino e Lucas Moura, que trabalharão no período das férias junto ao REFFIS.O objetivo das atividades individualizadas é que o zagueiro já se reapresente junto com os companheiros no dia 17 de junho e que o atacante possa retornar aos gramados ainda neste ano, o que seria uma notícia positiva diante do seu histórico de lesões e da gravidade da ruptura total do tendão de Aquiles.

No retorno, a comissão técnica de Dorival fará novos testes físicos para todo o plantel, incluindo os reforços, além da realização de amistosos ou jogos-treinos. A ideia é que os jogadores voltem a adquirir o ritmo de jogo de maneira mais fácil, já que o calendário será apertado daqui até o final do ano. O único que perderá todo o processo será o volante Bobadilla, convocado para jogar a Copa do Mundo com o Paraguai e que será avaliado quando terminar a participação no Mundial.

São Paulo se reapresenta no dia 17 de junho. (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

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