Dorival 'desce' jogadores para Sub-20 do São Paulo durante folga; entenda o movimento

O São Paulo está de folga até o dia 17 de junho, por conta do período sem jogos na Copa do Mundo. No mais, durante este período, alguns jogadores que já estavam integrados no elenco profissional irão "descer" para o Sub-20 para ganhar espaço e minutagem.

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Nicolas e Lucca estão à disposição de Julio Baptista no time sub-20 do São Paulo em Cotia. O lateral-esquerdo e o atacante trabalharão com a equipe, no aguardo também de Igor Felisberto, Djhordney, Pedro Ferreira e Tetê.

O quarteto, que também está ganhando espaço no profissional e no radar da comissão, foi convocado pela Seleção Sub-20. No retorno, também seguirão em Cotia.

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Lucca seguirá com o Sub-20 (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo define programação durante Copa do Mundo

Como dito, o elenco está de folga até dia 17. Depois, os jogadores voltam a se apresentar no SuperCT. Nesta reapresentação, dois amistosos serão marcados - ainda sem maiores informações sobre datas, adversários e se serão abertos ao público. O São Paulo volta a campo no dia 22 de julho, contra o Athletico.

Sabino e Lucas Moura seguirão no CT

Durante o período sem partidas, Sabino e Lucas Moura permanecerão sob cuidados do Reffis, realizando atividades específicas para a recuperação de suas lesões. Nos últimos dias, Lucas compartilhou sobre sua evolução nas redes sociais. O meia deve perder a temporada, enquanto Sabino tem expectativa de retorno logo após a pausa.

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São Paulo liberou Arboleda para viajar

Após pedir para ser integrado novamente ao elenco, o que foi rejeitado pela diretoria, o São Paulo já havia liberado Arboleda para uma viagem ao Equador, desta vez com aviso prévio. O clube também deve aguardá-lo para a reapresentação, mas ainda pensando em tê-lo treinando separado do restante do elenco.