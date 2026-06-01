Jogador do São Paulo é confirmado na Copa do Mundo
Bobadilla vai defender a seleção paraguaia
- Matéria
- Mais Notícias
Damián Bobadilla apareceu oficialmente na lista de convocados do Paraguai para a Copa do Mundo. A seleção anunciou os nomes nesta segunda-feira (1), embora o volante já estivesse liberado pelo São Paulo desde a última semana.
O jogador vinha sendo presença constante nas últimas convocações da seleção paraguaia, e sua ida era tratada como praticamente certa internamente. Por isso, o Tricolor optou por liberar Bobadilla dos dois últimos jogos antes da pausa. O atleta já está à disposição da seleção e deve ser, provavelmente, o único representante do clube no torneio.
Bobadilla também dividirá a convocação com atletas de outros clubes brasileiros. O Palmeiras, por exemplo, terá Maurício, Gustavo Gómez e Sosa representando a seleção paraguaia.
Veja a lista completa:
Goleiros
Orlando Gill
Roberto Junior Fernández
Gastón Olveira
Defensores
Juan Cáceres
Gustavo Velázquez
Gustavo Gómez
Junior Alonso
José Canale
Omar Alderete
Alexandro Maidana
Fabián Balbuena
Meio-campistas
Diego Gómez
Maurício Magalhães
Damián Bobadilla
Braian Ojeda
Andrés Cubas
Matías Galarza
Alejandro R. Gamarra
Atacantes
Gustavo Caballero
Ramón Sosa
Alex Arce
Isidro Pitta
Gabriel Ávalos
Miguel Almirón
Julio Enciso
Antonio Sanabria
Bobadilla foi liberado para tratar lesão com seleção
O meio-campista Bobadilla foi liberado pelo São Paulo para viajar ao Paraguai, seu país natal, na última semana, para iniciar tratamento no joelho, após uma lesão sofrida em virtude de uma dividida no último treino da equipe, e já visando a convocação para a seleção na Copa do Mundo, segundo apurou o Lance!.
O jogador e o clube conversaram e entenderam que o melhor seria o meio-campista já viajar, pois, em razão do incômodo no joelho, não entraria em campo na última terça-feira (26), pela Sul-Americana, para enfrentar o Boston River, no Morumbis, e nem contra o Remo. A lesão não preocupava a ponto de o jogador perder a Copa.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias