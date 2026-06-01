Jogador do São Paulo é confirmado na Copa do Mundo

Damián Bobadilla apareceu oficialmente na lista de convocados do Paraguai para a Copa do Mundo. A seleção anunciou os nomes nesta segunda-feira (1), embora o volante já estivesse liberado pelo São Paulo desde a última semana.

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O jogador vinha sendo presença constante nas últimas convocações da seleção paraguaia, e sua ida era tratada como praticamente certa internamente. Por isso, o Tricolor optou por liberar Bobadilla dos dois últimos jogos antes da pausa. O atleta já está à disposição da seleção e deve ser, provavelmente, o único representante do clube no torneio.

Bobadilla também dividirá a convocação com atletas de outros clubes brasileiros. O Palmeiras, por exemplo, terá Maurício, Gustavo Gómez e Sosa representando a seleção paraguaia.

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Veja a lista completa:

Goleiros

Orlando Gill

Roberto Junior Fernández

Gastón Olveira

Defensores

Juan Cáceres

Gustavo Velázquez

Gustavo Gómez

Junior Alonso

José Canale

Omar Alderete

Alexandro Maidana

Fabián Balbuena

Meio-campistas

Diego Gómez

Maurício Magalhães

Damián Bobadilla

Braian Ojeda

Andrés Cubas

Matías Galarza

Alejandro R. Gamarra

Atacantes

Gustavo Caballero

Ramón Sosa

Alex Arce

Isidro Pitta

Gabriel Ávalos

Miguel Almirón

Julio Enciso

Antonio Sanabria

Bobadilla foi liberado pelo São Paulo (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Bobadilla foi liberado para tratar lesão com seleção

O meio-campista Bobadilla foi liberado pelo São Paulo para viajar ao Paraguai, seu país natal, na última semana, para iniciar tratamento no joelho, após uma lesão sofrida em virtude de uma dividida no último treino da equipe, e já visando a convocação para a seleção na Copa do Mundo, segundo apurou o Lance!.

O jogador e o clube conversaram e entenderam que o melhor seria o meio-campista já viajar, pois, em razão do incômodo no joelho, não entraria em campo na última terça-feira (26), pela Sul-Americana, para enfrentar o Boston River, no Morumbis, e nem contra o Remo. A lesão não preocupava a ponto de o jogador perder a Copa.

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