Roger minimiza ataque com poucas finalizações e vê São Paulo com volume contra o Mirassol

O São Paulo terminou a partida contra o Mirassol com apenas uma finalização na meta, justamente a cabeçada de Luciano que garantiu a vitória do Tricolor na noite deste sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão. Apesar do arremate solitário, o técnico Roger Machado deu valor ao volume de jogo construído pela equipe ao longo dos 90 minutos e citou as oportunidades criadas com finalizações bloqueadas ou para fora do gol.

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No total, o São Paulo chutou 17 vezes contra a meta do goleiro Walter, que não fez nenhuma defesa, já que a cabeçada de Luciano foi direto para das redes. Além dol lance do gol, foram sete chutes de dentro da área do adversário, sendo cinco deles bloqueados pela defesa do Mirassol e um para fora, que saiu dos pés de Luciano aos 14 da segunda etapa. Os outros dez foram de fora da área, com seis bloqueios e quatro perto das traves.

Em entrevista após a partida, Roger afirmou que finalizações bloqueadas também devem ser consideradas ao analisar o total do jogo e o comportamento ofensivo do time. O treinador discordou ao ser perguntado se o São Paulo não havia produzido pouco em finalizações e vê a equipe com volume para chegar na área do rival.

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- Não vejo dessa forma [sobre poucos chutes no gol]. Eu vejo que as circunstâncias que acontecem são consequências do que o adversário nos impôs de dificuldade. Não tem como deixar de contabilizar as oportunidades que, no último momento, foram bloqueadas, porque nós chegamos até ali, nós criamos até ali. Hoje fomos agraciados por um belo cruzamento e entrada do jogador que está sendo perto da área [Luciano]. Eu acho que não é pouco, não. A gente está em construção e vai haver um momento em que nós vamos criar três oportunidades e vamos fazer as três. E vai ser eficiente. Agora, o volume demonstra que a gente está conseguindo chegar até lá dentro da área do adversário, daí entra um pé [bloqueio]. Houve uma finalização do Arthur que passou o raspão a trave... eu acho que tem que contabilizar. Não dá pra tirar da conta e invalidar o que foi construído - disse Roger Machado.

Roger Machado em jogo entre São Paulo e Mirassol, pelo Brasileirão. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Vitória que 'dá uma folga' ao São Paulo

Roger Machado destacou a importância da vitória para dar "uma folga" na tabela, já que o Tricolor chegou a 23 pontos, mesma pontuação de Flamengo e Fluminense. O São Paulo segue a frente do Bahia, adversário direto na vaga pelo G4 que empatou com o Santos, e não pode ser ultrapassado por Athletico-PR e Coritiba, que ainda jogam na rodada.

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- Uma vitória importante que nos dá uma folga, nos recoloca de novo no bloco da frente [da tabela]. Eu penso que foi um muito estratégico, não vencemos qualquer equipe. É uma equipe muito bem treinada e que a gente conseguiu controlar o adversário e ter bastante volume de jogo. Em algum momento do segundo tempo a gente errou algumas bolas mais simples e acabou entregando um pouco a parte emocional do jogo, que é como eu chamo, e junto com ela vem a parte tática também. Então depois do nosso gol com as trocas, a ideia foi reforçar um pouco mais a frente da defesa - iniciou Roger.

O treinador explicou que escolheu Luan para ocupar a função de reforçar a proteção da defesa no meio-campo. Na sequência, destacou a importância dos jogadores terem seguido o plano tático desenhado por ele para segura a vitória.

- O gol saiu na melhor hora que podia sair. Depois com o Mirassol já com dois jogadores grandes lá na frente, abriu uma linha de cinco [na defesa] e imaginava que teria muito cruzamento, como aconteceu. Nem todos os jogos vão ser brilhantes, mas hoje acho que a gente venceu o jogo pelo confronto dos duelos e por uma estratégia que os atletas seguiram a risca, tanto defensivo como ofensivo - concluiu o técnico.

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