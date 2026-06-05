Victor Sá, busca por zagueiros e mais: como o São Paulo se movimenta no mercado

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Mesmo com o elenco de folga até o próximo dia 17 de junho, o São Paulo já começou a se movimentar nos bastidores em busca de reforços para a sequência da temporada. A diretoria trabalha para atender algumas solicitações feitas por Dorival Júnior e estuda oportunidades de mercado dentro das limitações financeiras do clube.

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Entre contratações e consultas já realizadas, algumas posições aparecem como prioridade e determinados nomes começam a ganhar força nos corredores do Morumbis.

Victor Sá, zagueiros e mais: o que o São Paulo deve buscar no mercado?

O Tricolor trabalha com algumas necessidades consideradas urgentes para a próxima janela. A busca por um zagueiro segue intensa, principalmente após a saída recente de Dória e o afastamento de Arboleda, que não deverá ser reintegrado ao elenco. O São Paulo tem opções na base, mas entende que um ou dois nomes seriam necessários também.

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Alguns nomes já começam a ser monitorados mais de perto. Um deles é Gustavo Mancha, sondado pelo clube após ter seu nome antecipado pelo Lance!, embora ainda não exista uma proposta oficial. A procura por um meia também faz parte do planejamento, e Newton é outro jogador que entrou no radar são-paulino, igualmente sem uma oferta formal até o momento.

Entre os atletas consultados, porém, um nome desponta com mais força: Victor Sá. O atacante, atualmente no Krassnodar, da Rússia, ficará livre no mercado a partir de 30 de junho e poderia chegar sem custos de transferência.

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Victor Sá comemorando gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)

O São Paulo enfrenta concorrência de outros clubes brasileiros, mas, até o momento, existe uma proposta apresentada ao jogador.

A oferta prevê um salário dentro da realidade financeira do clube, ponto considerado fundamental nas negociações, além de um contrato de três temporadas. O atacante conta com aprovação de Dorival Júnior e seria uma opção para reforçar o setor ofensivo.

Eventuais saídas também estão no radar

O São Paulo entende que algumas saídas e negociações podem acontecer nesta janela também. Um dos nomes observados nesse cenário é o de Cedric Soares. Embora ainda não exista proposta oficial, uma negociação não é descartada. Isso porque Moreira passou a receber maior confiança de Dorival Júnior e se consolidou como segunda opção na lateral direita. Lucas Ramon, contratado nesta temporada, segue como principal alternativa para a posição.

Com isso, Cedric, que não atua há mais de um mês, perdeu espaço no elenco. Outro caso em aberto é o de Arboleda. O São Paulo ainda não recebeu propostas pelo defensor, mas segue avaliando alternativas para resolver a situação. Internamente, a tendência é que uma eventual negociação não aconteça com um concorrente direto da série A, caso surjam interessados.

Restrições financeiras ditam estratégia do clube no mercado

Assim como ocorreu nas últimas janelas, o São Paulo não trabalha com a perspectiva de realizar investimentos significativos na compra de jogadores.

A situação financeira do clube segue delicada, e a diretoria entende que o cenário ideal é buscar atletas livres no mercado ou por empréstimo, modelo adotado recentemente. Não por acaso, na primeira janela de 2026, o São Paulo foi o único clube da série A que não realizou desembolso para aquisição de reforços.