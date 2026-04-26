Apesar das vaias, Roger elogia torcida do São Paulo e fala sobre jogar fora do Morumbis

O técnico Roger Machado ainda não fez as pazes com a torcida. Apesar do resultado positivo quando o São Paulo venceu o Mirassol por 1 a 0, na noite deste sábado (25), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 13ª rodada do Brasileirão, o comandante ainda precisará entregar um desempenho melhor em campo para parar de ouvir vaias dos são-paulinos presentes nos estádios.

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Pouco antes do gol de Luciano, aos 30 minutos do segundo tempo da partida, o treinador ouviu xingamentos ao menos de torcedores que estavam posicionados nas arquibancadas atrás do seu banco de reservas. Antes de a bola rolar, isso também tinha acontecido quando o nome de Roger Machado apareceu no painel da escalação.

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Apesar do ocorrido, o treinador acredita que a festa do torcedor na partida foi importante para alcançar o resultado nesta rodada. Vale lembrar que o São Paulo tinha apenas uma vitória nos últimos cinco jogos do Nacional antes de vencer o Mirassol.

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- Hoje, a resposta que eu tive hoje foi o torcedor transformar a atmosfera de um estádio que não é o nosso como se estivesse na nossa casa. Quando o gol não sai, reage um pouco, mas as vitórias e boas atuações vão diminuindo essa resistência e chateação com o treinador. Em consequência o apoio vai ser completo. Hoje saio feliz pela vitória e atuação, mas sobretudo por ver o torcedor fazer do Brinco de Ouro a nossa casa e isso fez toda a diferença - disse Roger Machado.

O principal fator de desgaste entre treinador e torcedores é o desempenho do São Paulo em campo. Apesar de ter conquistado vitórias, os são-paulinos entendem que o time não vem apresentando um bom futebol e também perdido muitos gols, o que aconteceu, por exemplo, contra o Juventude na estreia da Copa do Brasil e em outras partida.

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Diante do Mirassol, em Campinas, o São Paulo já iniciou sua "temporada" de sete jogos fora do Morumbis. Isso porque o estádio terá apresentações do cantor canadense The Weeknd entre os dias 30 de abril e 1º de maio. Com isso, o jogo contra o Bahia também será fora da capital paulista, em Bragança.

- A gente quer estar onde nosso torcedor possa estar. Se ele estiver junto com a gente, ele faz o lugar. Nossa casa é nossa casa, claro. As diferentes localidades não depende só da gente, disponibilidade, distância. Torcedor tem conseguido transformar. Foi assim no Canindé, foi assim hoje. Não tem sido esse fato, da troca, o principal fato de momento de irregularidade - completou.

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