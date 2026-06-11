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São Paulo anuncia novo diretor de marketing; veja perfil

São Paulo assinou com profissional com 18 anos de experiência

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
11/06/2026 11:48
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André Marques
André Marques foi anunciado (Foto: Divulgação)

O São Paulo anunciou a chegada de André Marques como seu novo diretor executivo de marketing. O profissional assume o lugar que antes pertencia a Eduardo Toni, que pediu demissão no último mês.

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    • O executivo acumula mais de 18 anos de experiência no mercado de comunicação e publicidade. Antes de acertar com o São Paulo, trabalhou no marketing B2C do TikTok para a América Latina, participando do desenvolvimento de campanhas que receberam reconhecimento internacional.

    Ao longo da carreira, também passou por agências como WMcCann, Africa, Publicis e Full Jazz. Além disso, foi sócio e Chief Creative Officer (CCO) da Zmes. Em seu currículo, reúne premiações nacionais e internacionais, incluindo conquistas no Cannes Lions, um dos principais festivais da indústria global da comunicação.

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    Presidente do São Paulo e novo diretor falam sobre anúncio

    Harry Massis destacou a chegada do profissional para assumir este setor. O presidente falou sobre a trajetória de André Marques no marketing.

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    - Estamos muito felizes em contar com o André em nosso time. Sua trajetória reúne criatividade, visão estratégica e experiência em grandes marcas nacionais e globais. O São Paulo vive um momento de transformação, e acreditamos que sua chegada será fundamental para fortalecer nossa presença de mercado, ampliar receitas e preparar o clube para os desafios e oportunidades dos próximos anos - disse.

    - Assumir a diretoria de marketing do São Paulo é uma honra e uma responsabilidade enorme. O clube possui uma das marcas mais fortes do esporte brasileiro, uma história única e uma torcida apaixonada. Meu objetivo é contribuir para fortalecer essa conexão com os torcedores, ampliar a relevância da marca dentro e fora do futebol e desenvolver projetos que gerem valor para o clube, seus parceiros e sua comunidade - completou.

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