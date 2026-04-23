São Paulo se prepara para temporada fora do Morumbis; veja programação
Primeiro desafio do Tricolor como "mandante fora de casa" será neste final de semana
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O São Paulo ficará um tempo fora de sua casa a partir de agora. Isso porque a vitória contra o Juventude, pela estreia da Copa do Brasil, foi o último desafio no Morumbis antes da maratona de sete jogos - quase um mês - pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana fora da capital paulista.
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O motivo das partidas como mandante não serem em São Paulo é que o Morumbis terá apresentações do cantor canadense The Weeknd entre os dias 30 de abril e 1º de maio.
Neste período, o Tricolor enfrentará o Mirassol, no dia 25, para o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e o Bahia, no dia 3 de maio, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, locais escolhidos para sediarem os jogos do time de Roger Machado.
Outras cinco partidas já seriam fora de casa, contra Millonarios, na Colômbia, e O'Higgins, no Chile, ambos pela Sul-Americana. Além de Juventude, pela Copa do Brasil, e Corinthians e Fluminense, pelo Brasileirão.
O retorno para casa será apenas no dia 19 de maio, quando o São Paulo receberá o Millonarios, novamente pela Sul-Americana.
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Veja a agenda do São Paulo:
- 25/4 - SAO x MIR (Brasileirão), em Campinas
- 28/4 - Millonarios x SAO (Sul-Americana), na Colômbia
- 3/5 - SAO x BAH (Brasileirão), em Bragança Paulista
- 7/5 - O'Higgins x SAO (Sul-Americana), no Chile
- 10/5 - COR x SAO (Brasileirão), na Neo Química Arena, em São Paulo
- 13/5 - JUV x SAO (Copa do Brasil), em Caxias do Sul
- 16/5 - FLU x SAO (Brasileirão), no Rio de Janeiro
- 19/5 - SAO x Millonarios (Sul-Americana), no Morumbis
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