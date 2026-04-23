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São Paulo se prepara para temporada fora do Morumbis; veja programação

Primeiro desafio do Tricolor como "mandante fora de casa" será neste final de semana

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 23/04/2026
06:30
Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress
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O São Paulo ficará um tempo fora de sua casa a partir de agora. Isso porque a vitória contra o Juventude, pela estreia da Copa do Brasil, foi o último desafio no Morumbis antes da maratona de sete jogos - quase um mês - pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana fora da capital paulista.

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O motivo das partidas como mandante não serem em São Paulo é que o Morumbis terá apresentações do cantor canadense The Weeknd entre os dias 30 de abril e 1º de maio.

Neste período, o Tricolor enfrentará o Mirassol, no dia 25, para o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e o Bahia, no dia 3 de maio, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, locais escolhidos para sediarem os jogos do time de Roger Machado.

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Outras cinco partidas já seriam fora de casa, contra Millonarios, na Colômbia, e O'Higgins, no Chile, ambos pela Sul-Americana. Além de Juventude, pela Copa do Brasil, e Corinthians e Fluminense, pelo Brasileirão.

O retorno para casa será apenas no dia 19 de maio, quando o São Paulo receberá o Millonarios, novamente pela Sul-Americana.

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São Paulo e Juventude se enfrentam no Morumbis pela Copa do Brasil
Foto: Iza Giannola / Lance!

Veja a agenda do São Paulo:

  1. 25/4 - SAO x MIR (Brasileirão), em Campinas
  2. 28/4 - Millonarios x SAO (Sul-Americana), na Colômbia
  3. 3/5 - SAO x BAH (Brasileirão), em Bragança Paulista
  4. 7/5 - O'Higgins x SAO (Sul-Americana), no Chile
  5. 10/5 - COR x SAO (Brasileirão), na Neo Química Arena, em São Paulo
  6. 13/5 - JUV x SAO (Copa do Brasil), em Caxias do Sul
  7. 16/5 - FLU x SAO (Brasileirão), no Rio de Janeiro
  8. 19/5 - SAO x Millonarios (Sul-Americana), no Morumbis

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