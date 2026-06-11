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São Paulo tem sete jogadores que podem assinar pré-contrato com outros clubes em julho

Tricolor tem assuntos pendentes com alguns nomes do elenco

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
11/06/2026 06:36
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Lucas Moura tem contrato até o final do ano (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
Lucas Moura tem contrato até o final do ano (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
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O São Paulo tem uma lista de sete jogadores que têm contrato até o final do ano. Ou seja, atletas que podem ficar livres para assinar um pré-contrato já em julho. Caso isso aconteça, o clube não lucrará com uma eventual negociação.

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    • Na lista estão nomes como Calleri, Felipe Preis, Luan, Lucas Moura, Matheus Belém, Rafael Tolói e Young. O Lance! explica caso a caso.

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    Calleri tem vínculo até o final do ano (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)
    Calleri tem vínculo até o final do ano (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

    Calleri

    Um dos principais nomes do ataque do São Paulo, Calleri tem contrato até o final do ano, mas existe interesse de ambas as partes em uma renovação. No momento, as conversas seguem em andamento, com pendências relacionadas ao tempo de contrato e a cláusulas referentes à parte financeira. Além disso, o camisa 9 tem boa relação com o clube e já demonstrou interesse em permanecer.

    Luan

    Revelado nas categorias de base do São Paulo, Luan tem futuro incerto. Nas últimas janelas de transferências, chegou a entrar na mira de clubes como o Botafogo e equipes do Nordeste. Até o momento, nenhuma proposta de renovação foi colocada na mesa.

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    São Paulo continua em tratativas por Victor Sá; entenda a situação

    Rafael Tolói

    Tolói retornou ao São Paulo no ano passado para reforçar o sistema defensivo. No entanto, o jogador não recebeu tantas oportunidades. Seu contrato prevê uma cláusula de renovação automática caso determinadas metas sejam atingidas, mas, neste momento, ainda não há um cenário favorável para isso.

    Lucas Moura

    Aos 33 anos, Lucas Moura está lesionado, passou por cirurgia e deve perder o restante da temporada. Mesmo assim, o jogador não sinalizou qualquer intenção de se aposentar e também demonstrou interesse em seguir no Tricolor.

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    Young

    Sem espaço no gol são-paulino, Young esteve no radar de algumas equipes da Itália recentemente. Entre os nomes da lista, é quem tem mais chances de assinar um pré-contrato.

    Matheus Belém e Felipe Preis

    Matheus Belém retornou ao SuperCT, mas não vem sendo aproveitado pela comissão técnica. A tendência é que busque uma nova equipe, assim como Felipe Preis. Os dois jogadores foram revelados em Cotia.

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