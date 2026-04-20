São Paulo x Bahia não acontecerá no Morumbis; entenda onde será a partida

O confronto entre São Paulo e Bahia, que marcará também o reencontro com Rogério Ceni, não será disputado no Morumbis. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro e marcada para o dia 3 de maio, acontecerá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 16h (de Brasília).

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A mudança ocorre por conta da indisponibilidade do MorumBIS, que receberá uma sequência de shows do cantor The Weeknd entre os dias 30 de abril e 1º de maio. Com isso, o gramado não terá condições ideais para a realização da partida.

Por esse mesmo motivo, o duelo contra o Mirassol, neste fim de semana, também foi remanejado e será disputado no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

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Segundo apuração do Lance!, a Vila Belmiro não foi cogitada desta vez. O estádio do Santos havia sido utilizado pelo São Paulo no fim da temporada de 2025, justamente em razão de eventos realizados no Morumbis.

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São Paulo vive momento de forte pressão

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O São Paulo vive um momento de pressão com a torcida. Após a derrota contra o Vasco, no final de semana, a questão cresceu bastante em cima do trabalho de Roger Machado e de membros da diretoria, como Rui Costa.

Estádio Cícero de Souza Marques receberá São Paulo e Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Roger assumiu o comando do São Paulo há pouco mais de um mês, mas já vê a pressão crescer nos bastidores. Integrantes do Conselho e pessoas próximas a Harry Massis intensificaram as cobranças, embora uma decisão imediata sobre o futuro do técnico não esteja prevista.