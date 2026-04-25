O técnico Roger Machado segue como alvo de protestos de torcedores do São Paulo presentes no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, antes de a bola rolar no jogo entre São Paulo e Mirassol, que acontece na noite deste sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão. Mas o fato não é novidade.

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➡️Escalação: São Paulo tem retorno de meia, mas segue com baixa no ataque contra o Mirassol

Em todos os jogos, a escalação é divulgada nos painéis dos estádios em que o Tricolor joga. Os nomes dos jogadores foram acompanhados de cantos de apoio por parte da torcida presente no local. No entanto, no momento de Roger Machado, que aparece sempre por último, fortes vaias ecoaram novamente por todos os setores do estádio, assim como aconteceu pela Copa do Brasil. Veja o vídeo abaixo.

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O principal fator de desgaste entre treinador e torcedores é o desempenho do São Paulo em campo. Sob o comando de Roger, o Tricolor soma quatro vitórias, um empate e quatro derrotas — 13 pontos conquistados em 24 possíveis. O aproveitamento liga o sinal de alerta neste início de trabalho.

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As vitórias, quando acontecem, não convencem o torcedor tricolor, como aconteceu diante do Juventude, no Morumbis, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O time não teve uma boa atuação e perdeu muitas chances de ir com um placar mais elástico para o jogo de volta.

No Brasileirão, o São Paulo conquistou uma vitória nos últimos cinco jogos. Apesar disso, o time de Roger Machado ocupa a quarta posição na tabela de classificação, com 20 pontos até aqui.

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São Paulo x Mirassol

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