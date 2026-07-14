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De Paul revela expectativa para Inglaterra x Argentina: 'Ingrediente especial'

Meia também comenta sobre amizade com Lionel Messi

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 17:41
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De Paul em entrevista com a imprensa na véspera do jogo entre Argentina e Inglaterra, pela Copa do Mundo
De Paul em entrevista com a imprensa na véspera do jogo entre Argentina e Inglaterra, pela Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Meia da Argentina, De Paul não escondeu a expectativa para enfrentar a Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo. Em entrevista na zona mista, o atleta do Inter Miami revelou ansiedade para enfrentar os Três Leões pela primeira vez na carreira.

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    - Adoro esse tipo de partida, elas me motivam e têm um ingrediente especial que desperta muitas coisas em mim. Estou vivenciando isso com muita alegria e ansiedade, porque é uma equipe que nunca enfrentei antes.

    Na conversa com os jornalistas, De Paul revelou que Scaloni já definiu a equipe da Argentina que iniciará o duelo com a Inglaterra, embora não tenha revelado os nomes. E apesar de toda a rivalidade envolvendo o confronto por conta da questão da Guerra das Malvinas, o meia corroborou com o discurso de seu treinador de que é apenas mais um jogo.

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    - A mensagem do treinador foi a mesma, tanto publicamente quanto internamente: é uma partida de futebol, uma partida única, porque é uma semifinal contra a Inglaterra. Então, esperamos que as pessoas venham para apreciar o espetáculo e que os argentinos, quando a partida terminar, fiquem muito felizes.

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    • Nesta quarta-feira (15), a Argentina enfrenta a Inglaterra, às 16h (de Brasília), em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo.

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    Desempenho da Argentina

    - Sinceramente, não costumo comentar a opinião alheia. O futebol também é ótimo porque gera muitos debates. Estamos muito felizes e em paz com o nosso desempenho na Copa do Mundo e com a nossa trajetória. Sempre há coisas para melhorar, mas em uma Copa do Mundo com 48 seleções, terminamos entre os quatro primeiros, e na outra, fomos campeões.

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    Lionel Messi

    - Ele é um amigo e alguém que eu amo muito. O vejo feliz. Estou muito feliz por todas as situações pelas quais ele passou com essa camisa e por tudo pelo que ele lutou.

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    De Paul conduz a bola e é seguido por Rieder em Argentina x Suíça, na Copa do Mundo
    De Paul conduz a bola e é seguido por Rieder em Argentina x Suíça, na Copa do Mundo (Foto: David Ramos/AFP)
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    Esta combinação de fotos criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward #10 da França, Kylian Mbappé, em Foxborough em 9 de julho de 2026 (Esquera); e o ala espanhol #19 Lamine Yamal em Arlington em 6 de julho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.

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