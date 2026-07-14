De Paul revela expectativa para Inglaterra x Argentina: 'Ingrediente especial'
Meia também comenta sobre amizade com Lionel Messi
Meia da Argentina, De Paul não escondeu a expectativa para enfrentar a Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo. Em entrevista na zona mista, o atleta do Inter Miami revelou ansiedade para enfrentar os Três Leões pela primeira vez na carreira.
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- Adoro esse tipo de partida, elas me motivam e têm um ingrediente especial que desperta muitas coisas em mim. Estou vivenciando isso com muita alegria e ansiedade, porque é uma equipe que nunca enfrentei antes.
Na conversa com os jornalistas, De Paul revelou que Scaloni já definiu a equipe da Argentina que iniciará o duelo com a Inglaterra, embora não tenha revelado os nomes. E apesar de toda a rivalidade envolvendo o confronto por conta da questão da Guerra das Malvinas, o meia corroborou com o discurso de seu treinador de que é apenas mais um jogo.
- A mensagem do treinador foi a mesma, tanto publicamente quanto internamente: é uma partida de futebol, uma partida única, porque é uma semifinal contra a Inglaterra. Então, esperamos que as pessoas venham para apreciar o espetáculo e que os argentinos, quando a partida terminar, fiquem muito felizes.
Nesta quarta-feira (15), a Argentina enfrenta a Inglaterra, às 16h (de Brasília), em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo.
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Desempenho da Argentina
- Sinceramente, não costumo comentar a opinião alheia. O futebol também é ótimo porque gera muitos debates. Estamos muito felizes e em paz com o nosso desempenho na Copa do Mundo e com a nossa trajetória. Sempre há coisas para melhorar, mas em uma Copa do Mundo com 48 seleções, terminamos entre os quatro primeiros, e na outra, fomos campeões.
Lionel Messi
- Ele é um amigo e alguém que eu amo muito. O vejo feliz. Estou muito feliz por todas as situações pelas quais ele passou com essa camisa e por tudo pelo que ele lutou.
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