Santos ganha reforços para encarar San Lorenzo em jogo decisivo pela Copa Sul-Americana

O Santos entra em campo na próxima terça-feira (28) diante do San Lorenzo, às 19h (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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O Peixe terá reforços de peso para o duelo, começando pela volta do meia-atacante Neymar, que foi poupado no empate por 2 a 2 diante do Bahia, no último sábado (25), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador vinha de uma sequência de quatro partidas completas, atuando os 90 minutos, e por isso foi preservado. A decisão ocorreu mesmo com o Alvinegro Praiano estando a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, podendo entrar no Z4 neste domingo (26), dependendo da combinação de resultados dos jogos entre Corinthians x Vasco e Grêmio x Coritiba.

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Gabriel Barbosa e Igor Vinícius também retornam após cumprirem suspensão e não atuarem contra o Bahia. Já Gustavinho, que também estava suspenso, não deve viajar por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Gabriel Brazão também viaja com o elenco neste domingo (26), após ter sido ausência nos últimos dois jogos por conta do falecimento do pai, ocorrido no início da semana. Willian Arão também reforça a equipe depois de ter sido preservado.

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Os reservas da partida contra o Bahia treinaram na manhã deste domingo (26) no CT do Vitória, enquanto os titulares realizaram atividade regenerativa na academia do hotel.

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O Santos é o lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana com apenas um ponto conquistado em dois jogos. O San Lorenzo lidera a chave com quatro pontos. O Deportivo Cuenca é o vice-líder com três pontos e o Deportivo Recoleta vem na sequência com dois pontos.

Cuca durante partida do Santos diante do Bahia. (Foto: Celo Gil/ Santos FC)

Confira a programação da semana:

Domingo (26)

Treino às 10h no CT do Vitória, em Salvador.

Viagem para Buenos Aires de tarde.

Segunda-feira (27)

Treino de tarde em Buenos Aires.

Terça-feira (28)

San Lorenzo x Santos FC - 19h - Nuevo Gasómetro

Retorno para Santos após a partida.

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