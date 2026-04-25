Santos abre vantagem, mas Bahia arranca empate pelo Brasileirão; dê suas notas

O Santos ficou no empate por 2 a 2 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Peixe foram marcados por Rollheiser, novidade no time titular, ainda no primeiro tempo. O Esquadrão de Aço reagiu na etapa final, com um belo gol de falta de Luciano Juba e outro de Willian José.

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O Alvinegro Praiano, que chegou aos 14 pontos e ocupa a 15ª posição, não contou com Neymar, poupado para o confronto da próxima semana contra o San Lorenzo, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Gabriel Barbosa também foi desfalque, cumprindo suspensão. O ataque santista foi formado por Thaciano, Gabriel Bontempo e Rony.

O Bahia, que na próxima rodada vai enfrentar o São Paulo, no Morumbis, subiu para a quarta colocação, com 23 pontos. Já o Peixe vai ter o clássico contra o Palmeiras, no Allianz.

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O Santos começou a partida impondo seu ritmo, com Thaciano comandando as principais ações ofensivas e acionando Rony. Na primeira oportunidade, o atacante finalizou travado e, pouco depois, chegou a ficar cara a cara com o goleiro Léo Vieira, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 19 minutos, o Peixe abriu o placar com Rollheiser, em cobrança de pênalti no canto direito. A penalidade foi marcada após Gabriel Bontempo ser derrubado por Erick Pulga.

Aos 24 minutos, o Bahia quase empatou ao acertar a trave em um chute forte. Já no fim da primeira etapa, Santiago Mingo obrigou Diógenes a fazer boa defesa, com a bola ainda tocando no travessão. O Santos ampliou pouco depois, novamente com Rollheiser, em cobrança de pênalti, após a bola tocar no cotovelo de Ramos Mingo em cruzamento de Thaciano dentro da área.

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No segundo tempo, o panorama da partida mudou, com o Bahia reagindo na reta final. Aos 30 minutos, Luciano Juba, que até então pouco havia participado do jogo, marcou um belo gol de falta, sem chances para Diógenes, que estava adiantado. O empate veio na sequência, com Willian José subindo livre para cabecear após cruzamento preciso de Erick Pulga.

Com o empate, a situação do Santos segue delicada nas três competições que disputa simultaneamente. A equipe evidencia maior fragilidade na ausência de seus principais jogadores e volta a expor dificuldades no controle físico e emocional pelo terceiro jogo consecutivo, não consegue administrar a vantagem no placar.

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Bahia e Santos jogam na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão. .(Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

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O árbitro Ramon Abatti Abel marcou dois pênaltis no primeiro tempo que foram convertidos por Rollheiser. O primeiro foi uma infração cometida por Erick Pulga em Gabriel Bontempo e o segundo foi um toque no cotovelo de Ramos Mingo no cruzamento de Thaciano para a grande área.

Deu aula 🏅

Rollheiser foi titular pela primeira vez em três meses no Santos. O jogador perdeu espaço com Juan Pablo Vojvoda e deu uma reposta positiva para Cuca, que teve muitos desfalques no ataque e não contou nem com Neymar nem com Gabriel Barbosa.

Ficou abaixo 📉

Rony retornou ao time e ganhou uma oportunidade como titular depois de ter sido desfalque por um problema no tornozelo. Perdeu gols, não tomou decisões inteligentes e não justificou a titularidade na vaga de Moisés, Barreal ou Miguelito.

Notas do Bahia; Avalie os jogadores!

Notas do Santos; Avalie os jogadores!

Escalações:

BAHIA (Técnico interino: Charles Hembert) Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier (Gilberto), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Michel Araujo (Everton Ribeiro); Kike Olivera (Everaldo), Erick Pulga (Ademir) e Willian José.

SANTOS (Técnico: Cuca) Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; João Schmidt (Luan Peres), Christian Oliva e Rollheiser (Miguelito); Gabriel Bontempo, Rony e Thaciano (Lautaro Díaz).

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 2 SANTOS - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador

🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

🟨Cartão amarelo: Erick Pulga e Everton Ribeiro (Bahia) - Diógenes, Miguelito, Mayke e Escobar (Santos)

🟥Cartão vermelho: -

🥅Gols: Rollheiser (1ºT/21' e 48) - Santos; Luciano Juba (2ºT/30') e - Bahia

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