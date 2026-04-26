Cuca comenta ausência de Neymar no Santos e exalta participação de Ananias na zaga

O técnico Cuca comentou a ausência de Neymar no duelo entre Santos e Bahia, na noite do último sábado (25), na Arena Fonte Nova. O Peixe chegou a abrir 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, com dois gols convertidos por Rollheiser.

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A ausência do camisa 10 já estava prevista, já que o jogador vinha de uma sequência de quatro partidas atuando os 90 minutos, em duelos válidos por três competições diferentes, na Vila Belmiro. Ele foi preservado para a próxima terça-feira (28), quando o Peixe enfrenta o San Lorenzo, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

— O Neymar faz falta, o Gabigol, o Arão. Mas esses meninos que jogaram hoje representaram muito bem. Então, a gente encorpa ainda mais, e isso é bom. Falando do Rollheiser, dos jogadores que entraram e foram bem, aproveitaram a oportunidade, como o Ananias. Isso é positivo - disse.

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Gabriel Barbosa foi ausência por suspensão, assim como Igor Vinícius e Gustavinho. Já Gabriel Brazão foi liberado pelo clube em razão do falecimento do pai, ocorrido na última segunda-feira (20), mas deve retornar ao gol santista após duas partidas, no duelo contra os argentinos.

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Cuca ao lado de Ananias e Tomás Rincón no duelo entre Santos e Bahia. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ananias:

O Santos teve como novidade o zagueiro de 18 anos João Ananias, que atuou pela primeira vez como titular na equipe principal. Ele formou dupla com Lucas Veríssimo e teve boa atuação. O jogador chegou ao clube aos 11 anos e tem contrato com o Peixe até junho de 2030. Foi relacionado pela primeira vez no ano passado, sob o comando do técnico Cléber Xavier, para uma partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

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Recentemente promovido à comissão técnica do elenco profissional, Vinicius Marques era o treinador da equipe sub-20 do Alvinegro Praiano e trabalhou com o defensor na base. Juntos, conquistaram o Campeonato Paulista da categoria no ano passado e chegaram às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. A intenção do clube é utilizar cada vez mais os Meninos da Vila diante das limitações financeiras, ao menos até a próxima abertura da janela de transferências.

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