Cuca lamenta empate entre Santos e Bahia e reforça necessidade de cobrança interna

O Santos saiu frustrado de campo na noite deste sábado (25) após o empate por 2 a 2 diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe chegou a abrir vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, com duas cobranças de pênalti convertidas por Benjamín Rollheiser. No entanto, o Esquadrão de Aço buscou o empate com gols de Luciano Juba e Willian José.

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O técnico Cuca avaliou a partida e afirmou que novas cobranças internas serão feitas. Já é o terceiro jogo, em um curto intervalo de tempo, em que a equipe não consegue administrar a vantagem no placar.

— Isso que é duro. Fazer uma partida como fizemos durante grande parte do jogo e ter que explicar certas situações, que vocês têm razão em questionar. Se a gente não toma o gol e nós tomamos, já conversei com o Diógenes, é evitável. O canto é nosso, é nosso. Se ele acerta a gaveta no outro lado, tudo bem. Já eram 30 minutos. Pergunto: quais chances o Bahia tinha criado até então? Pelo contrário. Quem teve as chances com o Rony de cabeça, com o Rony chutando para fora, com o Lautaro fomos nós, para fazer o terceiro gol. Todo o planejamento estava certo. A estratégia passou a ser errada depois que sofremos o gol, seja na falta ou no cruzamento. Ainda tivemos chances de fazer o 3 a 2 - afirmou.

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-Lógico que eu cobro, e vou cobrar individualmente e coletivamente sobre o que vi. Mas isso internamente. Aqui não. Saímos com coisas boas. Vimos um time fazer um baita jogo. Não adianta se apegar ao resultado. A qualidade do nosso jogo foi muito boa. Uma ou outra peça não esteve bem. Mas a maioria jogando bem. Merecíamos, na minha opinião, ter vencido. Infelizmente, não aconteceu -disse.

Santos segue sem vencer como visitantes no Campeonato Brasileiro. (Foto: Marcio Roberto/Agencia F8/Folhapress)

Aspectos positivos:

Cuca elogiou a equipe que, segundo ele, apresentou bom futebol e deixou o campo com sensação de derrota pelo que foi produzido.

— É isso que me anima. Estamos lamentando um empate aqui. Eu também estou. Um total sabor de derrota pela partida que fizemos. Viemos com sete ou oito jogadores diferentes em relação ao último jogo. Eu saio totalmente frustrado, mas, internamente, vou corrigir. E tem mais: mostramos jogo. Em um momento como esse, mostrar futebol é tão importante quanto o resultado - afirmou.

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Cuca também comentou as ausências de Neymar, poupado, e Gabriel Barbosa, suspenso, no duelo diante do Bahia. Ambos devem retornar na próxima terça-feira (28), contra o San Lorenzo, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.

— O Neymar faz falta, o Gabigol, o Arão. Mas esses meninos que jogaram hoje representaram muito bem. Então, a gente encorpa ainda mais, e isso é bom. É importante falar do Rollheiser, dos jogadores que entraram e foram bem, que aproveitaram a oportunidade, como o Ananias. Isso é positivo - concluiu.

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