Diniz faz mudanças importantes no Corinthians para enfrentar o Vasco; veja escalação

O Corinthians está escalado para enfrentar o Vasco na tarde deste domingo (26) pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz busca a primeira vitória com a equipe na competição e precisou fazer alterações importantes no seu onze inicial. A bola rola para a partida às 16h.

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Começando pela defesa, Hugo Souza está fora do duelo por conta de uma suspensão pro STJD e Kauê é o escolhido do treinador. Na lateral direita, Matheuzinho também está suspenso e Raniele será improvisado na posição, mesmo com a presença de Pedro Milans entre os relacionados, que inicia do banco. A dupla de zaga segue a mesma, com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, assim como Matheus Bidu na esquerda.

No meio, Diniz inicia com Allan como volante de marcação, André e Bidon mais à frente e fecha o quarteto do meio-campo com Rodrigo Garro, que voltou a ter espaço no time titular com a chegada do técnico.

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A dupla de ataque tem Yuri Alberto e Vitinho. O atacante volta a ganhar oportunidade como titular no Corinthians e vence a concorrência de Jesse Lingard e Kaio César, que também eram opções. O jogador substitui Memphis Depay, que segue em recuperação de lesão.

O Corinthians vai a campo com: Kauê, Raniele, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho.

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O Corinthians inicia a partida na 17ª colocação da tabela, abrindo a zona do rebaixamento, com 12 pontos em 12 rodadas. O Vasco é o 10° na tabela com 16 pontos.

Corinthians e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão neste domingo (26). (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X VASCO

SÉRIE A - 13ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Kauê, Raniele, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho. (Técnico: Fernando Diniz)

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