Rollheiser aproveita chance com Cuca no Santos e volta ao time titular após três meses

O Santos esteve muito perto de conquistar a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (25), diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada da competição.

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O Peixe chegou a abrir vantagem por 2 a 0, com dois gols de pênalti cobrados por Benjamín Rollheiser, mas cedeu o empate no segundo tempo.

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O técnico Cuca afirmou, em entrevista coletiva, que a equipe merecia a vitória, enquanto o argentino disse, na saída de campo ao Premiere, que o resultado escapou por detalhes.

Rollheiser chegou ao Peixes no início do ano passado, com contrato até o fim de 2028, em negociação de R$ 70 milhões junto ao Benfica, de Portugal. Sem sequência naquele momento, demorou a ganhar ritmo e espaço na equipe. Na reta final do trabalho de Juan Pablo Vojvoda, acabou perdendo protagonismo.

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Este foi o primeiro jogo sob o comando de Cuca. Rollheiser voltou ao time titular após três meses e respondeu bem diante das ausências de Neymar, poupado, e Gabriel Barbosa, suspenso. Sua última partida entre os 11 iniciais havia sido em 31 de janeiro, na derrota por 2 a 0 no Morumbis, pelo Paulistão.

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Agora, o argentino busca retomar espaço com Cuca, que está há pouco mais de um mês no comando e já deixou claro, desde a apresentação, que pretende dar oportunidades a todo o elenco, incluindo os Meninos da Vila.

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Em meio a um momento de instabilidade coletiva, o desempenho de Rollheiser surge como um respiro e também como indicativo de caminhos possíveis para a equipe. Resta ao Santos transformar sinais positivos em resultados concretos para, enfim, interromper a sequência de frustrações e ganhar fôlego na temporada.

Números de Rollheiser no duelo contra o Bahia:

65 minutos em campo

2 gols

3 finalizações (2 no gol)

2 passes decisivos

3/4 cruzamentos certos

85% de acerto no passe

1/4 passes longos certos

2/6 dribles certos

4 bolas recuperadas

1 corte

2/11 duelos ganhos

Nota Sofascore 7.5

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