Torcedores mandam recado a Cuca após derrota em Grêmio x Santos: 'Consegue'
Equipes se enfrentaram pela 17ª rodada do Brasileirão
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O Santos perdeu para o Grêmio por 3 a 2, neste sábado (23), no Rio Grande do Sul, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista entrou na zona de rebaixamento e o cenário gerou críticas ao trabalho do treinador Cuca.
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No confronto, o Peixe chegou a ficar na frente do placar em duas oportunidades. No primeiro tempo, quando abriu a contagem no marcador, mas viu Carlos Vinícius empatar antes do intervalo.
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Posteriormente, o Santos voltou a assumir a liderança na partida com Gabigol, autor dos dois gols da equipe no confronto. Contudo, novamente Carlos Vinícius deixou tudo igual. Tetê virou a partida para o time gaúcho no segundo tempo.
Nas redes sociais, torcedores do Peixe não perdoaram mais um resultado ruim da equipe do Santos. As críticas foram direcionadas diretamente ao treinador Cuca. Veja abaixo:
Como foi Grêmio x Santos?
Texto por: Juliana Yamaoka
No primeiro tempo, o Santos dominou a partida e, nos minutos iniciais, acertou a trave após cabeceio de Willian Arão em jogada trabalhada com Gabriel Bontempo. O time da casa respondeu com uma finalização de cabeça de Viery, obrigando Gabriel Brazão a fazer uma grande defesa. Rony e Bontempo criaram boas jogadas individuais, mas quem abriu o placar para o Peixe foi Gabigol, aos 31 minutos, em lance construído com Miguelito. Com a desvantagem no marcador, o gremista Caio Paulista passou a ser vaiado constantemente no estádio.
Antes do intervalo, o Grêmio empatou com Carlos Vinícius, que recebeu cruzamento de Amuzu, livre de marcação pela esquerda. O atacante ganhou a disputa com Adonis Frías e desviou de cabeça para superar Gabriel Brazão.
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No começo do segundo tempo, aos nove minutos, Gabigol recolocou o Santos em vantagem em uma jogada iniciada por Escobar, que roubou a bola de Enamorado e tabelou com Miguelito. O cruzamento rasteiro do lateral encontrou Gabriel Bontempo, que limpou a marcação e rolou para Gabigol, completamente livre, marcar o segundo dele no jogo.
Porém, quatro minutos depois, o Grêmio voltou a empatar com Carlos Vinícius. Pavón puxou para a perna esquerda e cruzou na segunda trave para o atacante finalizar de canhota e deixar tudo igual novamente.
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O Grêmio sacramentou a vitória aos 17 minutos com Tetê, que recebeu de Pavón, protegeu a bola, invadiu a área e bateu com categoria de canhota no canto direito de Gabriel Brazão. O goleiro santista ainda se esticou, mas não conseguiu alcançar o arremate do gremista.
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