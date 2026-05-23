Torcedores mandam recado a Cuca após derrota em Grêmio x Santos: 'Consegue'

O Santos perdeu para o Grêmio por 3 a 2, neste sábado (23), no Rio Grande do Sul, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista entrou na zona de rebaixamento e o cenário gerou críticas ao trabalho do treinador Cuca.

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No confronto, o Peixe chegou a ficar na frente do placar em duas oportunidades. No primeiro tempo, quando abriu a contagem no marcador, mas viu Carlos Vinícius empatar antes do intervalo.

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Posteriormente, o Santos voltou a assumir a liderança na partida com Gabigol, autor dos dois gols da equipe no confronto. Contudo, novamente Carlos Vinícius deixou tudo igual. Tetê virou a partida para o time gaúcho no segundo tempo.

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Nas redes sociais, torcedores do Peixe não perdoaram mais um resultado ruim da equipe do Santos. As críticas foram direcionadas diretamente ao treinador Cuca. Veja abaixo:

Carlos Vinicius comemora gol do Grêmio diante do Santos, pelo Brasileirão. (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Como foi Grêmio x Santos?

Texto por: Juliana Yamaoka

No primeiro tempo, o Santos dominou a partida e, nos minutos iniciais, acertou a trave após cabeceio de Willian Arão em jogada trabalhada com Gabriel Bontempo. O time da casa respondeu com uma finalização de cabeça de Viery, obrigando Gabriel Brazão a fazer uma grande defesa. Rony e Bontempo criaram boas jogadas individuais, mas quem abriu o placar para o Peixe foi Gabigol, aos 31 minutos, em lance construído com Miguelito. Com a desvantagem no marcador, o gremista Caio Paulista passou a ser vaiado constantemente no estádio.

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Antes do intervalo, o Grêmio empatou com Carlos Vinícius, que recebeu cruzamento de Amuzu, livre de marcação pela esquerda. O atacante ganhou a disputa com Adonis Frías e desviou de cabeça para superar Gabriel Brazão.

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No começo do segundo tempo, aos nove minutos, Gabigol recolocou o Santos em vantagem em uma jogada iniciada por Escobar, que roubou a bola de Enamorado e tabelou com Miguelito. O cruzamento rasteiro do lateral encontrou Gabriel Bontempo, que limpou a marcação e rolou para Gabigol, completamente livre, marcar o segundo dele no jogo.

Porém, quatro minutos depois, o Grêmio voltou a empatar com Carlos Vinícius. Pavón puxou para a perna esquerda e cruzou na segunda trave para o atacante finalizar de canhota e deixar tudo igual novamente.

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O Grêmio sacramentou a vitória aos 17 minutos com Tetê, que recebeu de Pavón, protegeu a bola, invadiu a área e bateu com categoria de canhota no canto direito de Gabriel Brazão. O goleiro santista ainda se esticou, mas não conseguiu alcançar o arremate do gremista.