Ajman contrata Yuri Matias e zagueiro projeta grande temporada Zagueiro Yuri Matias destaca chegada de compatriotas e mira topo nos Emirados

O Ajman, clube da primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos (UAE League), iniciou a preparação para a temporada 2026/27 com um sotaque brasileiro ainda mais encorpado. A diretoria da equipe foi ao mercado e fechou a contratação de três novos atletas do Brasil, aumentando a "colônia" no vestiário e elevando o nível de competitividade do elenco.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A movimentação foi celebrada pelo zagueiro paraibano Yuri Matias, um dos pilares defensivos do clube. Titular em 22 das 26 partidas da liga nacional no último ciclo, o camisa 44 destacou o impacto positivo da presença de compatriotas para o ambiente interno.

O brasileiro Yuri Matias projeta temporada de alto nível com o crescimento da colônia verde-amarela no Ajman (Foto: Divulgação)

— É sempre bom quando tem muitos brasileiros na nossa equipe. A gente já tinha três brasileiros na equipe, chegaram mais três, sendo que dois já atuavam no país. Recebemos eles da melhor maneira possível para poder ambientá-los. Vamos procurar fazer um bom trabalho. A responsabilidade nesta temporada é maior. Queremos fazer uma competição igual ou melhor do que a temporada passada — afirmou o defensor.

continua após a publicidade

Reforços conhecidos no futebol brasileiro

Os novos nomes chegam para encorpar um grupo que já contava com Yuri Matias, o atacante Silva (revelado pelo Corinthians) e Victor Henrique (com passagem pela base do Palmeiras). O trio de reforços é liderado pelo volante Jobson, ex-Santos e que estava no Al Dhafra. Além dele, desembarcaram o meia Victor Hugo, ex-Fluminense (vindo do Al-Taawoun, da Arábia Saudita) e o atacante Lourency, ex-Chapecoense e Vila Nova (que defendia o Khorfakkan).

Após encerrar a última edição da UAE League na 7ª colocação, somando 32 pontos, o Ajman mira dar um salto na tabela. O grupo passa por uma intensa rotina de pré-temporada visando à estreia oficial do calendário, marcada para o dia 14 de agosto, contra o Al-Wahda, fora de casa.

continua após a publicidade

— A pré-temporada tem sido bastante desgastante, mas é natural. É desgaste mesmo para auxiliar na forma física e isso vai fortalecer para quando começar o calendário. O clube quer obter a manutenção na primeira divisão dos Emirados Árabes, ainda vamos ter outras competições e isso significa mais jogos para dar o nosso melhor em todas as competições — concluiu Yuri.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.