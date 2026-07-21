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Zé Elias questiona momento do Santos: 'Coisas precisam ser respondidas'

Peixe enfrenta o Universidad Central na Sul-Americana

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 18:17
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Zé Elias durante transmissão da ESPN
Zé Elias foi jogador do Santos (Foto: Reprodução/ESPN)

O Santos encara o Universidad Central, da Venezuela, nesta terça-feira (21), às 21h15 (de Brasília), e Zé Elias será um dos comentaristas do jogo válido pelos playoffs da Sul-Americana. O ex-atleta vê a partida como uma possibilidade de resposta do time comandado por Cuca, visando ao restante da temporada.

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    Para o comentarista, que fará parte da transmissão da ESPN e do Disney+, o principal questionamento antes do confronto é sobre qual versão do Peixe entrará em campo, especialmente diante das ausências de jogadores importantes como Neymar.

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    — Qual Santos vai jogar? O Santos jovem, o Santos sub-20, com alguns jogadores das categorias de base? O Santos que o Cuca está tentando montar sem o Neymar? Muitas coisas precisam ser respondidas, e esse jogo deve ser uma pequena amostra do que será o Santos ao longo do ano — disse Zé Elias.

    O ex-jogador afirmou que, para além da importância do jogo em si, o confronto pode refletir no restante da temporada do Peixe.

    — O Santos tem um campeonato inteiro pela frente, tem um Neymar para não ser rebaixado, então muitas coisas estão em jogo nessa partida. Por incrível que pareça, uma simples partida de CONMEBOL Sul-Americana pode mostrar o que será do Santos o ano inteiro — acrescentou.

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    Neymar disputou a quarta Copa do Mundo da carreira, a primeira como jogador do Santos
    Neymar é ausência confirmada para o jogo do Santos na Sul-Americana (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Saiba por que Neymar não viajou com o Santos para Venezuela

    Neymar se reapresentou na última sexta-feira (17) após um período de quase duas semanas de férias, concedidas após o encerramento de sua participação na quarta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

    No retorno ao CT Rei Pelé, o camisa 10 realizou exames fisiológicos e atividades internas na academia. A reapresentação ocorreu um dia após a derrota para o Botafogona retomada do Campeonato Brasileiro, partida acompanhada pelo presidente Marcelo Teixeira e pelo pai do jogador.

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    Já no CT Rei Pelé, Neymar se reuniu com a diretoria santista para alinhar um novo cronograma de trabalho e definir a data de seu retorno aos gramados. A expectativa é que ele fique à disposição no próximo sábado (25), diante da Chapecoense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    A possibilidade de o camisa 10 viajar para a Venezuela chegou a ser analisada. No entanto, a longa distância, cerca de seis horas de voo fretado até Valencia, cidade localizada a aproximadamente 170 quilômetros de Caracas, e o curto período de preparação pesaram na decisão. Desde o retorno das férias, Neymar participou de apenas dois treinamentos com o restante do elenco, o que levou à desistência de sua utilização na partida.

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    No último final de semana, o atacante treinou normalmente com o grupo. Já na segunda-feira (20), realizou atividades com os jogadores não relacionados para a viagem, uma vez que a delegação embarcou para a Venezuela pela manhã. Durante uma das movimentações, Neymar marcou um golaço em treino, lance que rapidamente viralizou nas redes sociais.

    Durante o treinamento realizado na última segunda-feira (20), no Centro Social Club Madeirense, em Valencia, muitas crianças acompanharam a atividade, mesmo cientes da ausência do ídolo santista. Vestindo camisas com o nome de Neymar, elas relataram à reportagem do Lance! a tristeza pela eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, especialmente por conta da participação do Menino da Vila no torneio.

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    Na atividade, o diretor executivo do Santos, Alexandre Mattos, explicou a ausência de Neymar aos jornalistas, que tem contrato com o clube até o fim deste ano.

    — O Neymar, por motivos óbvios, teve alguns dias de descanso após a Copa do Mundo, assim como o Caballero. Quando a comissão técnica entender que ele está em um ritmo adequado, será utilizado - afirmou.

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    Mattos também comentou sobre a relação do camisa 10 com o clube e descartou qualquer sinal de insatisfação por parte do jogador.

    — Até durante a Copa do Mundo mantive contato com ele. Sempre perguntava como estava. Em nenhum momento demonstrou algo diferente de cumprir o contrato. Ele é um ídolo mundial e nos ajuda em todos os sentidos no dia a dia. Está feliz aqui. Não há motivo para sair e a tendência é que cumpra o contrato. Quem sabe possamos conquistar vitórias e até um título juntos — completou o dirigente.

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