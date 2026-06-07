Rival da Seleção na estreia manda recado: 'Não temos medo de ninguém'

HARRISON, NJ (EUA) - A poucos dias da estreia na Copa do Mundo, o técnico de Marrocos, Mohamed Ouabi, deixou claro que sua equipe respeita a Seleção Brasileira, mas não pretende entrar em campo intimidada. Adversárias na primeira rodada do Mundial, as duas seleções se enfrentam no próximo dia 13 de junho, em Nova Jersey, em um dos jogos mais aguardados da fase inicial da competição.

continua após a publicidade

Durante entrevista coletiva neste sábado, o treinador marroquino elogiou a qualidade individual dos jogadores brasileiros, mas destacou que a força coletiva de sua equipe será a principal arma para tentar surpreender o time comandado por Carlo Ancelotti.

— O Brasil tem jogadores de qualidade, sobretudo jogadores capazes de fazer a diferença individualmente. Acho que o fato de defendermos juntos e atacarmos juntos vai ser a chave. É uma equipe muito boa, é um país de futebol muito grande. Mas, hoje, o Marrocos está aqui, e há algum tempo, não só hoje, para mostrar que o Marrocos progrediu nesse nível e não tem medo de ninguém. Então, vamos nos preparar — afirmou Ouabi.

continua após a publicidade

A declaração reforça a confiança de uma seleção que vem acumulando bons resultados nos últimos anos, incluindo o quarto lugar na Copa do Mundo do Catar. O treinador destacou a evolução do futebol marroquino e sinalizou que sua equipe pretende encarar o Brasil de igual para igual, apostando na organização tática e no espírito coletivo para neutralizar os talentos individuais da equipe brasileira.

Além de projetar o duelo contra a Seleção, Mohamed Ouabi também atualizou a situação de dois jogadores que preocupam a comissão técnica após deixarem o campo com problemas físicos no último amistoso.

continua após a publicidade

O treinador demonstrou otimismo em relação ao lateral Mazraoui, mas admitiu que ainda há incerteza sobre o quadro de Ezzalzouli.

— Mazraoui, eu acho que ele pode jogar o próximo jogo. Ele recebeu uma pancada, está com dores, mas acho que vai se recuperar. Já o Ezzalzouli, vamos ter um diagnóstico. Hoje, não sabemos.

A expectativa da delegação marroquina é receber novas informações médicas nos próximos dias para definir a condição dos atletas antes da estreia no Mundial. Enquanto isso, a equipe segue a preparação para o confronto diante do Brasil, encarado internamente como uma oportunidade de confirmar que o crescimento do futebol marroquino não é mais uma promessa, mas uma realidade.

Outros trechos da entrevista do técnico de Marrocos

EFICIÊNCIA NAS FINALIZAÇÕES

Depois, não sei, talvez tenhamos mais oportunidades. Mas, não, é verdade que devemos ganhar com eficácia. E eu acho que vamos ser mais eficazes, eu estou convencido disso.

DESEMPENHO

Hoje, como eu disse antes, fizemos um jogo cheio, o que nos foi necessário, talvez, foi um pouco mais de constância. E foi o primeiro jogo nos Estados Unidos. As condições não eram ideais no primeiro jogo.

GOLS PERDIDOS

Então, também devemos aceitar que os jogadores não estavam a 200%. Então, faltam pequenos ajustes, mas eu não me preocupo muito com isso. Sabemos que podemos marcar os gols, que podemos marcar muitos. E já me mostraram, então devemos manter a confiança. Sobretudo, acho que é com a confiança que vai funcionar. Estamos preparados, e vamos poder mostrar uma boa imagem nos próximos jogos, com uma vitória, eu espero.

NORUEGA

É um time muito bom. Um time muito, muito bom. Eles têm qualidade técnica, qualidade de seus atletas, jogadores de grande qualidade, um bom coletivo. Eles são muito bons defensivamente, muito bons ofensivamente e têm peças que podem desequilibrar. É um time muito bom para mim.

Treinador do Marrocos, Mohamed Ouabi, em coletiva de imprensa (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.