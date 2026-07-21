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Dê suas notas: avalie os jogadores do Santos na goleada pela Sul-Americana

Sem Neymar e Gabigol, Peixe viaja a Venezuela e dá aula em campo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 23:50
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Gabriel Menino celebra gol marcado em Universidad Central x Santos
Gabriel Menino celebra gol marcado em Universidad Central x Santos (Foto: Federico PARRA/AFP)

Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano e Rony marcaram os gols do Santos na goleada por 4 a 1 contra a Universidad Central, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores santistas:

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    Como foi o jogo?

    O primeiro tempo teve poucas chances claras de gol, e a melhor delas caiu nos pés de Thaciano. O Santos tentou explorar as jogadas pelos lados e quase abriu o placar logo aos cinco minutos. Gabriel Menino cruzou para Barreal, que recebeu na área e acabou derrubado ao tentar tocar para Rollheiser. O argentino reclamou de um pisão, mas a arbitragem mandou o lance seguir. Pouco depois, Thaciano teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro, mas finalizou para fora.

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    A equipe santista encontrou o caminho das redes aos 34 minutos. Após boa jogada construída por Gabriel Menino, Gabriel Bontempo apareceu para concluir e colocar o Peixe em vantagem.

    Pelo lado da Universidad Central, o principal destaque ofensivo foi Mosquera. Logo no primeiro minuto, o atacante arriscou de fora da área e levou perigo ao gol defendido por Brazão. Depois, tabelou com Lugo e tentou um passe para a área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 13 minutos, Kendrys Silva também assustou em chute rasteiro de longa distância, obrigando Brazão a se esticar para fazer a defesa.

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    Antes do intervalo, os venezuelanos ficaram muito perto do empate. Mosquera partiu para cima de Gabriel Menino pela ponta e cruzou na medida para Zapata, que finalizou de primeira. A bola explodiu na trave e impediu o empate da equipe da casa.

    Na etapa final, o Santos voltou mais confortável e tratou de encaminhar a vitória. Aos 11 minutos, Gabriel Menino ampliou o placar após assistência de Oliva. Pouco depois, Barreal encontrou Thaciano na pequena área. O atacante finalizou, Schiavone fez a defesa, mas o próprio camisa santista aproveitou o rebote para marcar o terceiro gol.

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    Já nos minutos finais, Rony transformou a vitória em goleada ao aproveitar a sobra de uma finalização de Robinho Jr. e balançar as redes. Maicol Ruiz ainda descontou para a Universidad Central, mas sem impedir o triunfo santista por 4 a 1.

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