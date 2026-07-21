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Veja gols em UCV x Santos: Bontempo, Menino, Thaciano e Rony marcam e Maicol diminui

Clube paulista goleia no jogo de ida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 22:14
Atualizado há 2 minutos
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Gabriel Bontempo em comemoração do gol em partida de UCV e Santos
Gabriel Bontempo em comemoração do gol em partida de UCV e Santos (Foto: Federico PARRA / AFP)

Santos abriu o placar diante do Universidad Central nesta terça-feira (21), na Venezuela, no Estádio Misael Delgado, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana. Com primeiro tempo de domínio, o Gabriel Bontempo abriu o placar para o clube paulista, já na segunda etapa Gabriel Menino, Thaciano e Rony ampliam. Mas, no fim da partida UCV diminui com gol de Maicon Ruiz.

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    Quando o cronometro marcava os 36 minutos da primeira etapa, Gabriel Menino recebe pela direita, limpa o marcador e tenta a finalização. A bola bate no defensor da Universidad Central e sobra para Gabriel Bontempo, que finaliza com firmeza para abrir o placar.

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    Veja o gol:

    Já no segundo tempo, aos 11 minutos Gabriel Menino faz o segundo gol do Santos. Oliva dá lindo lançamento para Gabriel Menino na área, pela direita. Ele domina e finaliza de pé esquerdo para vencer Schiavone.

    Veja o gol:

    Aos 21 minutos da segunda etapa Thaciano desencanta. Barreal toca Thaciano na pequena área. O atacante finaliza e Schiavone faz a primeira defesa. A bola sobra para o próprio Thaciano completar para o gol.

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    Veja o gol:

    Após entrar na segunda parte do jogo, Rony marca o quarto do Santos. Robinho Jr. arrisca o chute da entrada da área e Schiavone espalma. Peraza erra no rebote e a bola fica com o camisa 11, que toca a bola para o fundo da rede.

    Veja o gol:

    Aos 41 minutos da partida o clube venezuelano diminui o placar. Maicol Ruiz com uma "ajuda" de Moisés. Mosquera faz jogada pela esquerda e cruza para trás. Moisés domina a bola, mas se enrola e entrega para Maicol Ruiz, que bate colocado e vence Brazão.

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    Veja o gol:

    Barreal em ação pela partida entre Santos e UCV pela Sul-Americana
    Barreal em ação pela partida entre Santos e UCV pela Sul-Americana (Foto: Federico PARRA / AFP)

    Ficha Técnica:

    ⚽ UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) X SANTOS - jogo de ida do playoff da Sul-Americana
    📲 Terça-feira, dia 21 de julho de 2026
    📍Estádio: Estádio Misael Delgado (Valencia, na Venezuela)
    Horário: 21h30 (de Brasília)
    📺Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)
    🗣️Arbitragem: Gery Vargas (Bolívia)
    🚩Assistentes: Edwar Saavedra (Bolívia) e Carlos Tapia (Bolívia)
    📟 VAR: Jorge Justiniano (Bolívia)

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