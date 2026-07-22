Santos abre venda de ingressos para duelo contra Chapecoense; saiba como comprar
Peixe faz primeira partida em casa após a volta da pausa para a Copa do Mundo; Neymar retorna à equipe
O Santos começou nesta quarta-feira (22) a venda dos ingressos para o duelo contra a Chapecoense, marcado para este sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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As vendas começaram às 15h (de Brasília) para os sócios-torcedores e iniciam às 19h (de Brasília) para o público geral. Os ingressos são comercializados no site do Sócio Rei, e o cadastro do reconhecimento facial é obrigatório no momento da compra e no acesso ao estádio. ➡️Clique aqui para comprar
Os preços dos ingressos variam de R$ 25 (Black) até R$ 60 (Silver) para os sócios e de R$ 80 (meia-entrada) até R$ 200 (inteira) para o público geral.
Para este duelo, o Peixe deve contar com o retorno de Neymar, após volta da Copa do Mundo. O camisa 10 foi poupado na partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, contra a Universidad Central (UCV), na última terça-feira (21).
Cronograma de vendas:
Data de Início das vendas (web)
Quarta-feira (22/07) – 15 horas – Apenas Sócios
Quarta-feira (22/07) – 19 horas – Público geral (Santos Mais Popular)
Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) – 15 horas – 22/07
Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) – 16 horas – 22/07
Prioridade 3: Rating (três estrelas) – 17 horas – 22/07
Prioridade 4: Rating (duas estrelas) – 18 horas – 22/07
Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) – 19 horas – 22/07
Confira outras informações:
Arquibancada Princesa Isabel (P19) (visitante) – ingressos.santosfc.com.br
Inteira: R$160
Meia: R$80
FORMAS DE PAGAMENTO (online)
Cartão de crédito, cartão de débito e PIX
FORMAS DE PAGAMENTO (venda física – bilheteria)
Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro
NÃO SÓCIOS
Para efetuar a compra de ingresso, agora todo torcedor santista (não sócio) precisará estar cadastrado no plano Santos Mais Popular. Esse cadastro é gratuito e realizado pelo site www.sociorei.com.
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