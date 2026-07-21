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Lucas Veríssimo esclarece reunião do elenco do Santos com diretoria por atraso em pagamentos

Peixe reuniu o elenco com a diretoria no último domingo (19), no CT Rei Pelé

PorJuliana YamaokaValencia (VEN)
21/07/2026 11:46
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Lucas Veríssimo durante viagem do Santos para Venezuela. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Lucas Veríssimo durante viagem do Santos para Venezuela. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O Santos entra em campo nesta terça-feira (21) pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela.

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    • Em meio aos bastidores turbulentos do clube, o elenco tem pela frente o desafio de evitar uma nova eliminação precoce na competição continental. O Peixe voltou a disputar a Copa Sul-Americana após três anos e ainda não venceu fora de casa nesta edição.

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    No último domingo (26), lideranças do elenco participaram de uma reunião no CT Rei Pelé, previamente agendada, com a diretoria para tratar dos pagamentos dos direitos de imagem, que estão atrasados há três meses.

    — É bom ter essa comunicação. Eu gostaria que tudo já estivesse resolvido, na verdade. Mas acho que foi importante. A reunião já estava marcada e aconteceu no CT. A conversa foi boa. Sabemos da situação que o Santos vive. Agora já mudamos a chave e estamos focados apenas no jogo — disse o capitão santista.

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    Ao comentar o momento vivido pelo clube, Lucas Veríssimo demonstrou preocupação e destacou que o cenário político também influencia o ambiente, especialmente por se tratar de um ano eleitoral, com as votações previstas para dezembro.

    — Vou para o meu oitavo ano no clube, contando a base. Infelizmente, o Santos sempre viveu momentos delicados em relação à diretoria e a prazos, essas coisas. É ano de eleição e isso acaba influenciando. Nós temos que pensar apenas no bem-estar do Santos e em vencer. São dois jogos importantíssimos para dar sequência à Sul-Americana e ao nosso ano. Estamos evoluindo, mas precisamos buscar os resultados — ressaltou o Menino da Vila.

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    Lucas Veríssimo foi campeão paulista com o Santos em 2016. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
    Lucas Veríssimo foi campeão paulista com o Santos em 2016. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

    Com dificuldades financeiras, o Peixe tem promovido diversos Meninos da Vila ao elenco profissional. Lucas Veríssimo retornou ao Santos nesta temporada após cinco anos atuando fora do clube. Natural de Jundiaí, o zagueiro chegou às categorias de base santistas em 2013 e recebeu sua primeira oportunidade entre os profissionais em 2016. No ano seguinte, ganhou destaque, assumiu a titularidade e conquistou o Campeonato Paulista.

    — O Santos é muito bom nisso. Sempre revela bons jogadores. A base sempre foi forte, antes e depois da minha geração. Sempre vai ser um celeiro de craques. A gente tenta passar confiança para eles, mostrar que esse é um momento que vai passar. Quando as coisas começam a acontecer, tudo muda. No futebol, tudo acontece muito rápido. Precisamos transmitir confiança, porque qualidade eles têm — completou Lucas Veríssimo.

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    O defensor também lamentou a situação vivida pela Venezuela, que passa por um processo de reconstrução após os fortes terremotos que atingiram o país no início do mês e deixaram mais de cinco mil mortos.

    Por questões de segurança, a logística da delegação santista precisou ser alterada, assim como o local da partida. Inicialmente marcado para Caracas, o confronto foi transferido para Valencia, cidade localizada a cerca de 170 quilômetros da capital venezuelana, cujo aeroporto segue sem operar.

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    — Gostaríamos que essa situação não tivesse acontecido. Eles certamente estarão motivados, e o povo deles também vai incentivá-los. Mesmo jogando fora de casa, sabemos que vamos enfrentar uma partida difícil — concluiu.

    *A reportagem do Lance! viajou à Venezuela a convite do Santos Futebol Clube.

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