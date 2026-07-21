Santos paga uma parcela de direito de imagem antes do duelo pela Sul-Americana Peixe entra em campo na noite desta terça-feira (21), na Venezuela, pela Sul-Americana

Horas antes do duelo contra o Universidad Central, da Venezuela, o Santos conseguiu quitar uma das parcelas dos direitos de imagem que estavam em atraso. O pagamento correspondia ao vencimento de maio e gira em torno de R$ 7 milhões. Ainda restam outras duas parcelas pendentes, além do transfer ban imposto pela Fifa em razão da dívida de aproximadamente R$ 15 milhões com o Monaco.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O descontentamento do elenco com a situação financeira do Peixe veio à tona no último domingo (19), véspera da viagem para a Venezuela. No CT Rei Pelé, jogadores se reuniram com Marcelinho, filho do presidente Marcelo Teixeira, e um representante do departamento financeiro.

continua após a publicidade

Na ocasião, ambos explicaram que a prioridade da diretoria é regularizar os pagamentos aos atletas para evitar o agravamento do clima interno, embora não tenha sido estabelecido um prazo para a quitação dos valores em aberto.

➡️ Lucas Veríssimo esclarece reunião do elenco do Santos com diretoria por atraso em pagamentos

Na última segunda-feira (20), durante o último treinamento antes da partida, realizado no Centro Social Club Madeirense, próximo ao local de concentração da equipe em Valencia, o diretor executivo do Santos, Alexandre Mattos, comentou a situação financeira do clube e a conversa com os jogadores.

continua após a publicidade

— Conversamos bastante com eles e fomos transparentes. Essa gestão, por mais dificuldades que tenha, não foge de dar a cara a tapa, de ligar e chamar os atletas e seus representantes para conversar. Estamos trabalhando. Temos a credibilidade de nunca ter vivido algo desse tamanho. Pagamos algumas situações recentemente, como transfer bans e acordos de dívidas, o que acabou impactando o caixa. Confiamos muito no ambiente. Para o jogador tomar uma atitude dessa, ele precisa estar insatisfeito com o ambiente de trabalho, e esse não é o caso. A cidade é excelente, o clube é acolhedor. Eles sabem que a melhor maneira de nos ajudar é competindo e vencendo jogos, para que possamos voltar a equilibrar as contas — explicou.

Ainda sobre a delicada situação financeira do clube, Alexandre Mattos destacou o trabalho de Cuca para impedir que os problemas extracampo interfiram no desempenho e no ambiente interno da equipe. O dirigente reconheceu os recentes incômodos do elenco em relação aos atrasos salariais, mas elogiou a condução do treinador diante do cenário adverso.

continua após a publicidade

— Vamos ter que ir passo a passo, jogo a jogo. Sabemos dos problemas que temos aqui dentro e quais são as nossas prioridades. O Cuca também entendeu isso. Quando o escolhemos, ele compreendeu a cultura e o DNA do clube. Ele me falou várias vezes nos últimos dias que o cenário é muito parecido com o que já enfrentou em outros momentos, com os mesmos problemas e dificuldades. Abrimos o coração para ele, fomos transparentes, e ele compreendeu totalmente. Está usando a experiência dele para tirar o melhor do grupo, fazendo jogadores atuarem em mais de uma função. Estamos retomando a temporada, fizemos um bom jogo, mas precisamos corrigir detalhes para voltar a vencer. Merecíamos ter ganhado do Botafogo. No dia a dia, a liderança dele tem sido fundamental e o trabalho é de excelência — afirmou.

Meninos da Vila em treino do Santos na Venezuela. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Em entrevista aos jornalistas, Alexandre Mattos também assumiu a responsabilidade pela campanha irregular do Santos dentro de campo nas competições disputadas no primeiro semestre e elogiou o trabalho realizado pelo presidente Marcelo Teixeira.

continua após a publicidade

Na avaliação do dirigente, a diretoria precisou tomar decisões difíceis para equilibrar as finanças do clube, incluindo a venda de jovens promessas como Souza, negociado com o Tottenham, e Luca Meirelles, transferido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

— Eu não fujo da minha responsabilidade. Assumo totalmente. Me sinto responsável por todo o Departamento de Futebol e, principalmente, pelos resultados negativos. Os positivos eu deixo para os atletas e para o presidente. O Marcelo faz o que pode e o que não pode para que o Santos esteja bem, seja em estrutura ou gestão. A nossa obrigação profissional é ajudá-lo, e, neste caso, criando receitas. Também precisamos manter a transparência e servir de interlocução entre diretoria, conselho e jogadores.

continua após a publicidade

Assumo a responsabilidade por tudo. Conseguimos realizar vendas importantes, com valores expressivos. Respeito quem pensa diferente, mas vendemos o Souza, com o Santos brigando para sair da zona de rebaixamento, por mais de 15 milhões de euros. Também negociamos Soteldo e Luca. Não é algo que desejamos fazer. Quando vendemos jogadores desse nível, perdemos tecnicamente. Imagine o time que teríamos com eles. Mas precisamos gerar receitas.

Nada será resolvido da noite para o dia. Temos muitas coisas para evoluir e melhorar. O que mostramos ao torcedor é o nosso empenho, trabalhando 24 horas por dia em busca de soluções. Sei que, no futebol, o que mais chama atenção é contratar jogadores, mas grande parte do nosso trabalho é manter o ambiente equilibrado, ter jogo de cintura, ser transparente, administrar as situações do dia a dia, dar a cara a tapa, mobilizar, incentivar e ajudar o clube como um todo. Vou continuar fazendo isso até o fim do ano e veremos o que conseguiremos alcançar daqui para frente — finalizou.

continua após a publicidade

O Santos entra em campo nesta terça-feira (21) para enfrentar o Universidad Central, na Venezuela, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana. O duelo será transmitido ao vivo no canal Disney+. Clique para assistir no Disney+.

*A reportagem do Lance! viajou à Venezuela a convite do Santos Futebol Clube.

🍀Aposte na vitória do Santos pela Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil!

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições