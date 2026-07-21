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Possível pênalti não marcado em UCV x Santos revolta torcedores: 'Roubo'

Times estão se enfrentando nos playoffs da Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 22:01
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Barreal em ação pela partida entre Santos e UCV pela Sul-Americana
Barreal em ação pela partida entre Santos e UCV pela Sul-Americana (Foto: Federico PARRA / AFP)

Santos e Universidad Central estão se enfrentando nesta terça-feira (21), na Venezuela, no Estádio Misael Delgado, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana. Já no início da primeira etapa, um lance com o argentino Barreal vira assunto com os torcedores.

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    Quando o cronometro marcava os 5 minutos da primeira etapa, Gabriel Menino cruzou na área, Barreal dominou e tentou o passe para Rollheiser. O argentino sofre um pisão do adversário no lance e fica caído dentro da área. O VAR analisa um possível pênalti mas marca somente lateral.

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    Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem e afirmaram que o clube paulista estaria sendo prejudicado.

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    Veja a repercussão:

    Santos está enfrentando o UCV pela Sul-Americana nesta terça-feira (21).
    Santos está enfrentando o UCV pela Sul-Americana nesta terça-feira (21). (Foto: Divulgação/ Lance!)

    Ficha Técnica:

    ⚽ UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) X SANTOS - jogo de ida do playoff da Sul-Americana
    📲 Terça-feira, dia 21 de julho de 2026
    📍Estádio: Estádio Misael Delgado (Valencia, na Venezuela)
    Horário: 21h30 (de Brasília)
    📺Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)
    🗣️Arbitragem: Gery Vargas (Bolívia)
    🚩Assistentes: Edwar Saavedra (Bolívia) e Carlos Tapia (Bolívia)
    📟 VAR: Jorge Justiniano (Bolívia)

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