Possível pênalti não marcado em UCV x Santos revolta torcedores: 'Roubo'
Times estão se enfrentando nos playoffs da Sul-Americana
Santos e Universidad Central estão se enfrentando nesta terça-feira (21), na Venezuela, no Estádio Misael Delgado, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana. Já no início da primeira etapa, um lance com o argentino Barreal vira assunto com os torcedores.
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Quando o cronometro marcava os 5 minutos da primeira etapa, Gabriel Menino cruzou na área, Barreal dominou e tentou o passe para Rollheiser. O argentino sofre um pisão do adversário no lance e fica caído dentro da área. O VAR analisa um possível pênalti mas marca somente lateral.
Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem e afirmaram que o clube paulista estaria sendo prejudicado.
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Veja a repercussão:
Além de ruim e azarado, o Santos ainda é ASSALTADO com frequência! Olha o pênalti que não deram no Barreal… que roubo.— arthur (@oarthurmasca) July 22, 2026
É @soudoapito sonegaram um pênalti claro pro Santos#SulamericanaNoSBT #UCVxSAN— Will Silva 🇪🇸 (@WilliamSil1405) July 22, 2026
Pênalti claro pro Santos não marcado, na minha opinião— José Matheus ◤✠◢ (@JMVascaino99) July 22, 2026
A arbitragem completamente sem critério dá as caras na Copa Sul-Americana.— Luiz Felipe Longo (@longo_lf) July 22, 2026
Pênalti claro em cima de Barreal, do Santos, ignorado pelo árbitro.
Um pisão com muito mais intensidade que os gols anulados contra a Argentina, por exemplo.
cara que bizarro, deram pisão CLARO no Barreal, mesmo tipo de lance que colocou a argentina na final da Copa do Mundo, mesmo lance que fez o gol da Espanha ser anulado na final da Copa, mas QUANDO É COM O SANTOS, o pênalti é anulado.— danilopiratakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (@danilodemelof) July 22, 2026
Santos sendo roubado em plena Sulamericana!!
Ficha Técnica:
⚽ UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) X SANTOS - jogo de ida do playoff da Sul-Americana
📲 Terça-feira, dia 21 de julho de 2026
📍Estádio: Estádio Misael Delgado (Valencia, na Venezuela)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)
🗣️Arbitragem: Gery Vargas (Bolívia)
🚩Assistentes: Edwar Saavedra (Bolívia) e Carlos Tapia (Bolívia)
📟 VAR: Jorge Justiniano (Bolívia)
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