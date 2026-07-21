Possível pênalti não marcado em UCV x Santos revolta torcedores: 'Roubo' Times estão se enfrentando nos playoffs da Sul-Americana

Santos e Universidad Central estão se enfrentando nesta terça-feira (21), na Venezuela, no Estádio Misael Delgado, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana. Já no início da primeira etapa, um lance com o argentino Barreal vira assunto com os torcedores.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quando o cronometro marcava os 5 minutos da primeira etapa, Gabriel Menino cruzou na área, Barreal dominou e tentou o passe para Rollheiser. O argentino sofre um pisão do adversário no lance e fica caído dentro da área. O VAR analisa um possível pênalti mas marca somente lateral.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem e afirmaram que o clube paulista estaria sendo prejudicado.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Veja a repercussão:

Além de ruim e azarado, o Santos ainda é ASSALTADO com frequência! Olha o pênalti que não deram no Barreal… que roubo. — arthur (@oarthurmasca) July 22, 2026

Pênalti claro pro Santos não marcado, na minha opinião — José Matheus ◤✠◢ (@JMVascaino99) July 22, 2026

A arbitragem completamente sem critério dá as caras na Copa Sul-Americana.



Pênalti claro em cima de Barreal, do Santos, ignorado pelo árbitro.



Um pisão com muito mais intensidade que os gols anulados contra a Argentina, por exemplo. — Luiz Felipe Longo (@longo_lf) July 22, 2026

cara que bizarro, deram pisão CLARO no Barreal, mesmo tipo de lance que colocou a argentina na final da Copa do Mundo, mesmo lance que fez o gol da Espanha ser anulado na final da Copa, mas QUANDO É COM O SANTOS, o pênalti é anulado.



Santos sendo roubado em plena Sulamericana!! — danilopiratakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (@danilodemelof) July 22, 2026

Santos está enfrentando o UCV pela Sul-Americana nesta terça-feira (21). (Foto: Divulgação/ Lance!)

Ficha Técnica:

⚽ UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) X SANTOS - jogo de ida do playoff da Sul-Americana

📲 Terça-feira, dia 21 de julho de 2026

📍Estádio: Estádio Misael Delgado (Valencia, na Venezuela)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)

🗣️Arbitragem: Gery Vargas (Bolívia)

🚩Assistentes: Edwar Saavedra (Bolívia) e Carlos Tapia (Bolívia)

📟 VAR: Jorge Justiniano (Bolívia)

🤑 Aposte em gols na partida entre UCV x Santos! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.