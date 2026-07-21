Santos vence UCV por 4 a 1 e encaminha vaga na Sul-Americana
Time de Cuca constrói grande vantagem para o jogo de volta na Vila Belmiro
No duelo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, o Santos venceu a Universidad Central por 4 a 1 na noite desta terça-feira (21), em Valencia, na Venezuela. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano e Rony.
Com o resultado, o Peixe abre ampla vantagem para o confronto de volta, marcado para a próxima terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
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A Venezuela sofreu um forte terremoto em 24 de julho deste ano, e este foi o primeiro jogo oficial de futebol disputado no país após a tragédia, que deixou mais de 5 mil mortos. Antes do apito inicial, os jogadores da Universidad Central posaram para uma foto com uma faixa em solidariedade ao povo venezuelano. O confronto também teve o local alterado de Caracas para Valencia, cidade situada a cerca de 170 quilômetros da capital, com o objetivo de melhorar a logística e garantir mais segurança às delegações.
Uma das vítimas do terremoto foi Yimvert Berroterán, jogador da equipe sub-20 da Universidad Central. O atleta foi homenageado nesta noite com o número 20 estampado nas camisas do elenco, já que a numeração foi aposentada pelo clube após sua morte. A equipe venezuelana ainda contou com cinco reforços contratados recentemente, sendo três deles escalados entre os titulares.
Do lado santista, a equipe chegou pressionada pela grave crise financeira vivida pelo clube. Nos últimos dias, a diretoria quitou uma das três parcelas em atraso referentes aos direitos de imagem do elenco.
Neymar foi preservado da partida após retornar recentemente das férias concedidas depois da participação na Copa do Mundo. O camisa 10, inclusive, foi visto em um torneio de pôquer em São Paulo. Gabriel Barbosa também ficou fora por conta de uma mialgia nos músculos adutores.
A principal novidade na escalação foi o jovem zagueiro João Ananias, que formou a dupla com Lucas Veríssimo. Gabriel Menino atuou na lateral direita, enquanto Thaciano ocupou a vaga deixada por Gabigol no setor ofensivo.
O técnico Cuca ainda não pôde contar com Willian Arão, que se recupera de uma pancada na costela, Igor Vinícius, com tendinite, João Schmidt, em transição para o gramado, e o volante Gustavo Henrique, em recuperação de uma lesão na coxa direita.
Como foi o jogo?
O primeiro tempo teve poucas chances claras de gol, e a melhor delas caiu nos pés de Thaciano. O Santos tentou explorar as jogadas pelos lados e quase abriu o placar logo aos cinco minutos. Gabriel Menino cruzou para Barreal, que recebeu na área e acabou derrubado ao tentar tocar para Rollheiser. O argentino reclamou de um pisão, mas a arbitragem mandou o lance seguir. Pouco depois, Thaciano teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro, mas finalizou para fora.
A equipe santista encontrou o caminho das redes aos 34 minutos. Após boa jogada construída por Gabriel Menino, Gabriel Bontempo apareceu para concluir e colocar o Peixe em vantagem.
Pelo lado da Universidad Central, o principal destaque ofensivo foi Mosquera. Logo no primeiro minuto, o atacante arriscou de fora da área e levou perigo ao gol defendido por Brazão. Depois, tabelou com Lugo e tentou um passe para a área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 13 minutos, Kendrys Silva também assustou em chute rasteiro de longa distância, obrigando Brazão a se esticar para fazer a defesa.
Antes do intervalo, os venezuelanos ficaram muito perto do empate. Mosquera partiu para cima de Gabriel Menino pela ponta e cruzou na medida para Zapata, que finalizou de primeira. A bola explodiu na trave e impediu o empate da equipe da casa.
Na etapa final, o Santos voltou mais confortável e tratou de encaminhar a vitória. Aos 11 minutos, Gabriel Menino ampliou o placar após assistência de Oliva. Pouco depois, Barreal encontrou Thaciano na pequena área. O atacante finalizou, Schiavone fez a defesa, mas o próprio camisa santista aproveitou o rebote para marcar o terceiro gol.
Já nos minutos finais, Rony transformou a vitória em goleada ao aproveitar a sobra de uma finalização de Robinho Jr. e balançar as redes. Maicol Ruiz ainda descontou para a Universidad Central, mas sem impedir o triunfo santista por 4 a 1.
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O Santos abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo com Gabriel Bontempo. A jogada começou pela direita com Gabriel Menino, que recebeu a bola, driblou o marcador e tentou a finalização. O chute desviou na defesa da Universidad Central e sobrou para Bontempo, que apareceu livre para bater firme e estufar as redes, colocando o Peixe em vantagem na Venezuela.
Deu aula 🏅
O segundo gol santista nasceu de uma grande jogada de Oliva. O uruguaio encontrou Gabriel Menino com um belo lançamento nas costas da defesa. Pela direita da área, o camisa 25 dominou com categoria e finalizou de pé esquerdo na saída de Schiavone, ampliando a vantagem do Santos na partida.
Ficou abaixo 📉
Gabriel Menino cruzou na área, e Barreal dominou antes de tentar o passe para Rollheiser. No lance, o argentino sofreu um pisão do adversário e ficou caído dentro da área, mas o árbitro Gery Vargas marcou apenas lateral para o Santos e mandou o jogo seguir.
Na etapa final, a arbitragem voltou a deixar de assinalar uma possível penalidade para o Peixe. Após receber passe de Escobar pelo lado esquerdo, Barreal foi empurrado por Granko dentro da área, mas o lance novamente não foi marcado. A jogada aconteceu em frente ao banco de reservas santista, e os jogadores que estavam fora da partida reclamaram bastante da decisão.
Não vou ver isso sozinho 😱
Bontempo e Rollheiser tabelaram, e o argentino tentou o passe para Miguelito. Após o desvio da defesa da Universidad Central, a bola sobrou limpa para Thaciano, cara a cara com Schiavone. O atacante santista, porém, desperdiçou a grande oportunidade e finalizou para fora.
Ficha Técnica:
⚽ UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) 1 X 4 SANTOS - jogo de ida do playoff da Sul-Americana
📲 Terça-feira, dia 21 de julho de 2026
📍Estádio: Estádio Misael Delgado (Valencia, na Venezuela)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
🗣️Arbitragem: Gery Vargas (Bolívia)
🚩Assistentes: Edwar Saavedra (Bolívia) e Carlos Tapia (Bolívia)
📟 VAR: Jorge Justiniano (Bolívia)
🟨Cartão amarelo: Gabriel Menino e Escobar (Santos) - Solé, Zaoata e Samuel Sosa (UCV)
🟥Cartão vermelho: -
🥅 Gol: Gabriel Bontempo (34'/1ºT) - Santos / Gabriel Menino (11'/2ºT) / Thaciano (21'/2ºT) e Maicol Ruiz (41'/2ºT) - UCV
Escalações:
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo (Adonis Frías), João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo (Samuel Pierri) e Rollheiser (Robinho Jr.); Miguelito (Moisés), Thaciano (Rony) e Barreal. (Técnico: Cuca)
UCV: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva (Maicol Ruiz), Peraza, Mottes e Cumana (Vicente Rodríguez); Francisco Solé (Carrillo), Alexander González, Mosquera e Granko (Daniel de Sousa); Luga (Samuel Sosa) e Juan Camilo Zapata. (Técnico: Daniel Sasso)
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