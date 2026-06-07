Wesley se despede de jogadores e deixa concentração do Brasil

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Cortado da Copa do Mundo por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, Wesley retorna à Roma nesta segunda-feira (8) para seguir o tratamento no clube. O jogador deverá ficar cerca de seis semanas afastado dos gramados.

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➡️Com corte de Wesley, Seleção chega à 3ª Copa seguida sem titular na lateral direita

A gravidade da lesão havia ficado aparente ainda no Huntington Bank Field, em Cleveland, onde o Brasil ganhou do Egito por 2 a 1. Primeiro pela reação de Wesley, que chorou bastante no banco de reservas. Depois, ao ser visto deixando o estádio horas mais tarde, mancando.

Na zona mista, os jogadores tentaram demonstrar confiança na recuperação do companheiro, mas nenhum deles conseguiu esconder o semblante de preocupação. O coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano, disse que torcia para que os exames fossem bons, mas reconheceu que havia um clima de apreensão no elenco.

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Na manhã deste domingo (7), o lateral passou por exame de ressonância magnética que confirmou lesão muscular de grau 3 no músculo adutor. Com a gravidade, a CBF anunciou o corte logo em seguida e convocou Éderson, volante da Atalanta, para o lugar.

A notícia do corte de Wesley aconteceu no dia em que os jogadores foram liberados para descanso, mas alguns optaram por ficar no hotel da Seleção, em Basking Ridge, e se despediram do companheiro, que deixou o local no início da tarde.

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Wesley vivia sonho na Seleção, mas lesão adiou 1ª Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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