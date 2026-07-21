Antes de jogo do Santos, Neymar aparece em torneio de Pôquer em São Paulo Jogador lucrou R$ 53 mil no torneio

O atacante Neymar aproveitou o período em que foi poupado pelo Santos para se dedicar a uma de suas paixões fora dos gramados: o pôquer. Enquanto o elenco santista viajava para a Venezuela para enfrentar o Universidad Central pelos playoffs da Copa Sul-Americana, o camisa 10 foi visto no salão do WTC Sheraton, em São Paulo, participando da quarta etapa do campeonato da modalidade.

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Atacante ganhou R$ 53 mil na competição

O jogador Neymar Jr. participa de torneio de Pôquer (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

Neymar marcou presença no BSOP Winter, em um torneio restrito a convidados da organização, e conseguiu bons retornos com a participação. Logo nos níveis iniciais da competição, o jogador se envolveu em uma jogada de all in contra um batedor e, ao vencer a mão e assumir a liderança em fichas (chip leader), o atacante comemorou e não poupou o adversário de suas tradicionais brincadeiras.

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— É tudo do papai! Pow pow pow — disparou o craque santista ao puxar o pote da rodada. O bom desempenho do atleta no pôquer não é novidade, visto que na edição de 2025 do evento ele chegou a embolsar mais de R$ 53 mil em premiações.

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Entenda porque Neymar não joga hoje

Neymar só pode estar presente no torneio horas antes do jogo do Santos devido ao planejamento da comissão técnica, que optou por preservar o jogador. O diretor executivo do clube, Alexandre Mattos, explicou que o atleta recebeu dias extras de descanso após disputar a Copa do Mundo de 2026 e que sua utilização depende da recuperação do ritmo de jogo ideal.

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— Quando a comissão técnica entender que ele está em um ritmo adequado, será utilizado — afirmou o dirigente, reforçando que o camisa 10 segue comprometido com o clube. Além da necessidade física, fatores logísticos como a longa duração do voo para a Venezuela e o curto período de preparação pesaram na decisão de deixá-lo de fora da partida, já que Neymar realizou apenas dois treinos com o grupo desde a reapresentação.

Enquanto os companheiros de equipe buscam aa vitória no torneio continental, a expectativa é que Neymar retorne ao time titular no próximo sábado (25), em partida contra a Chapecoense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O jogador, que tem contrato com o Peixe até o fim deste ano, já demonstrou boa forma física em treinamentos recentes, chegando a viralizar com um golaço marcado no CT Rei Pelé.

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