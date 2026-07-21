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Com novidades na defesa, Santos está pronto para duelo pela Sul-Americana

Peixe busca a primeira vitória fora de casa na competição

PorJuliana YamaokaValencia (VEN)
21/07/2026 20:47
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Estádio Polideportivo Misael Delgado. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
Estádio Polideportivo Misael Delgado. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

O Santos está pronto para enfrentar o Universidad Central, na Venezuela, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana.

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    • A principal novidade será o Menino da Vila João Ananias como dupla de zaga de Lucas Veríssimo. Além disso, Gabriel Menino ocupa a vaga titular na lateral-direita. Thaciano será o substituto de Gabriel Barbosa, que sentiu uma mialgia nos adutores.

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    O local da partida foi alterado, já que inicialmente o confronto seria disputado em Caracas. No entanto, por questões de logística e segurança, após os fortes terremotos que atingiram o país, o duelo foi transferido para Valencia, cidade localizada a cerca de 170 quilômetros da capital.

    Escalações:

    SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Miguelito, Thaciano e Barreal. (Técnico: Cuca)

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    UCV: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Peraza, Mottes e Cumana; Francisco Solé, Alexander González, Mosquera e Granko; Luga e Juan Camilo Zapata. (Técnico: Daniel Sasso)

    Escalação do Santos é divulgada com novidades na zaga. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
    Escalação do Santos é divulgada com novidades na zaga. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

    Como o Santos chega para a partida?

    Com desfalques importantes, o Santos busca sua primeira vitória fora de casa nesta edição da Copa Sul-Americana. O Peixe avançou ao playoff após terminar em segundo lugar no Grupo D, com aproveitamento de 38%. O líder da chave foi o Recoleta, do Paraguai. San Lorenzo, da Argentina, e Deportivo Cuenca, do Equador, completaram o grupo e acabaram eliminados ainda na primeira fase.

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    O camisa 10 Neymar não está à disposição, pois ainda busca recuperar o ritmo de jogo para voltar a vestir a camisa santista após disputar sua quarta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

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