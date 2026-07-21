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Saiba por que Neymar não viajou com o Santos para Venezuela

Peixe joga pelo playoff da Sul-Americana sem Neymar e Gabigol

PorJuliana YamaokaValencia (VEN)
21/07/2026 17:56
Atualizado há 2 minutos
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Neymar durante treino do Santos no último sábado (18), no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar durante treino do Santos no último sábado (18), no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos entra em campo contra o Universidad Central, da Venezuela, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, sem o seu principal jogador.

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    • Neymar se reapresentou na última sexta-feira (17) após um período de quase duas semanas de férias, concedidas após o encerramento de sua participação na quarta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

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    No retorno ao CT Rei Pelé, o camisa 10 realizou exames fisiológicos e atividades internas na academia. A reapresentação ocorreu um dia após a derrota para o Botafogo, na retomada do Campeonato Brasileiro, partida acompanhada pelo presidente Marcelo Teixeira e pelo pai do jogador.

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    Já no CT Rei Pelé, Neymar se reuniu com a diretoria santista para alinhar um novo cronograma de trabalho e definir a data de seu retorno aos gramados. A expectativa é que ele fique à disposição no próximo sábado (25), diante da Chapecoense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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    A possibilidade de o camisa 10 viajar para a Venezuela chegou a ser analisada. No entanto, a longa distância, cerca de seis horas de voo fretado até Valencia, cidade localizada a aproximadamente 170 quilômetros de Caracas, e o curto período de preparação pesaram na decisão. Desde o retorno das férias, Neymar participou de apenas dois treinamentos com o restante do elenco, o que levou à desistência de sua utilização na partida.

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    Neymar tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Neymar tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Bar

    No último final de semana, o atacante treinou normalmente com o grupo. Já na segunda-feira (20), realizou atividades com os jogadores não relacionados para a viagem, uma vez que a delegação embarcou para a Venezuela pela manhã. Durante uma das movimentações, Neymar marcou um golaço em treino, lance que rapidamente viralizou nas redes sociais.

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    Durante o treinamento realizado na última segunda-feira (20), no Centro Social Club Madeirense, em Valencia, muitas crianças acompanharam a atividade, mesmo cientes da ausência do ídolo santista. Vestindo camisas com o nome de Neymar, elas relataram à reportagem do Lance! a tristeza pela eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, especialmente por conta da participação do Menino da Vila no torneio.

    Na atividade, o diretor executivo do Santos, Alexandre Mattos, explicou a ausência de Neymar aos jornalistas, que tem contrato com o clube até o fim deste ano.

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    — O Neymar, por motivos óbvios, teve alguns dias de descanso após a Copa do Mundo, assim como o Caballero. Quando a comissão técnica entender que ele está em um ritmo adequado, será utilizado - afirmou.

    Mattos também comentou sobre a relação do camisa 10 com o clube e descartou qualquer sinal de insatisfação por parte do jogador.

    — Até durante a Copa do Mundo mantive contato com ele. Sempre perguntava como estava. Em nenhum momento demonstrou algo diferente de cumprir o contrato. Ele é um ídolo mundial e nos ajuda em todos os sentidos no dia a dia. Está feliz aqui. Não há motivo para sair e a tendência é que cumpra o contrato. Quem sabe possamos conquistar vitórias e até um título juntos - completou o dirigente.

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    Como o Santos chega para a partida diante da UCV?

    O Santos não poderá contar com Neymar, que foi poupado após retornar de férias na última sexta-feira (17), depois de participar da Copa do MundoGabigol também não viajou com a delegação por tratar uma mialgia nos músculos adutores. A expectativa é de que a dupla esteja à disposição para o duelo contra a Chapecoense, no dia 25 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

    Outros desfalques são o volante Willian Arão, que sofreu uma pancada na costela na partida contra o Botafogo, e o lateral-direito Igor Vinícius, que segue em tratamento de uma tendinite. Já o volante João Schmidt, em fase final de transição física após um desconforto na coxa direita, permaneceu em trabalho de recuperação, visando ao confronto diante da Chapecoense.

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    *A reportagem do Lance! viajou à Venezuela a convite do Santos Futebol Clube.

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