Oliva se destaca e aumenta concorrência no meio de campo do Peixe; veja números Líder em estatísticas contra a UCV, Christian Oliva cresce no Peixe e esquenta a briga no meio de campo com Arão e Schmidt; confira o levantamento do Lance!

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A vitória contra a Universidad Central (UCV) por 4 a 1, na partida de ida dos playoffs da Sul-Americana, gerou novas esperanças ao elenco santista. O placar, importante para a sequência do Santos na competição continental, também aumentou a disputa no meio de campo Alvinegro, com a boa atuação de Christian Oliva, que participou com passe decisivo para um dos gols do Peixe.

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O técnico Cuca tem rodado o trio de volantes formado por Christian Oliva, William Arão e João Schmidt. Em situação financeira delicada e sob transfer ban, o Santos encontra dificuldades para buscar peças de reposição no mercado. Diante desse cenário, o desempenho recente de Oliva surge como uma excelente notícia para a comissão técnica.

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Christian Oliva e os bons números contra a UCV

Domínio no passe e participação ofensiva

Na vitória alvinegra pela Sul-Americana, o volante uruguaio teve papel central na articulação da equipe. Oliva foi o principal passador da partida, somando 80 passes certos e um aproveitamento impressionante de 91%.

A precisão do uruguaio ficou evidente tanto na saída de bola quanto na transição ao ataque: acertou 34 dos 35 passes no próprio campo (97% de aproveitamento) e 46 de 53 no campo adversário (87%), culminando com a assistência para o gol marcado por Gabriel Menino.

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Passes certos na partida:

1 . Christian Oliva (Santos) - 80 2 . Lucas Veríssimo (Santos) - 64 3 . Benjamín Rollheiser (Santos) - 49

Solidez defensiva: desarmes e duelos

Além da qualidade com a bola no pé, Oliva também liderou os atributos defensivos do jogo. O volante realizou 3 desarmes ao longo do confronto, mesma marca do meio-campista Samuel Mendes. O uruguaio ainda dominou os combates individuais: venceu 100% dos duelos aéreos (3 de 3) e levou a melhor em 5 de 7 duelos no chão, segundo dados do Sofascore.

Desarmes feitos na partida:

1 . Christian Oliva (Santos) - 3 2 . Samuel Mendes (Santos) - 3 3 . Thaciano (Santos) - 2

Christian Oliva, volante do Santos, durante partida contra o UCV, no duelo de ida da Sul-Americana - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

A disputa entre os volantes na temporada

Diante desse cenário, a disputa no meio de campo alvinegro fica cada vez mais acirrada. Para mapear essa briga por posição, o Lance! levantou os números do trio na temporada. William Arão é o atleta mais utilizado no setor, acumulando 1.852 minutos em 28 partidas, sendo 22 como titular. Na sequência aparece Christian Oliva, que soma 1.398 minutos espalhados por 20 jogos (15 desde o início). Já João Schmidt registra marcas muito semelhantes às do uruguaio, acumulando 1.214 minutos nas mesmas 20 exibições, com 14 titularidades.

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William Arão: É o volante com mais oportunidades — 28 jogos (22 como titular) e 1.852 minutos em campo. Christian Oliva: Soma 20 partidas (15 como titular) e 1.398 minutos disputados. João Schmidt: Registra 20 partidas (14 como titular) e 1.214 minutos em ação.

No setor defensivo

Na fase de contenção e combate, William Arão lidera a maioria dos indicadores defensivos do meio de campo santista na temporada. O camisa 5 é o primeiro colocado do trio em desarmes (53), bolas recuperadas (93) e duelos vencidos, destacando-se pela imposição física no alto (34 duelos aéreos ganhos). Christian Oliva aparece como seu principal perseguidor no combate terrestre, registrando 40 desarmes e 65 duelos vencidos no chão, além de ser o volante mais disciplinado, com apenas um cartão amarelo. Já João Schmidt, embora registre menor volume de desarmes (26), assume a segunda colocação em bolas recuperadas (67) e no jogo aéreo (27 duelos aéreos).

Dados: Sofascore Jogadores Desarmes Bolas recuperadas Duelos vencidos Duelos vencidos pelo chão Duelos aéreos vencidos Cartão amarelo Cristhin Oliva 40 54 76 65 11 1 William Arão 53 93 104 70 34 4 João Schmidt 26 67 61 34 27 2

No setor ofensivo

Quando o assunto é criação e chegada à frente, Christian Oliva assume a liderança em quase todos os critérios analisados. O volante uruguaio destaca-se como o elemento mais participativo do setor, acumulando 3 assistências e 10 passes decisivos na temporada, contra zero assistências e 6 passes decisivos de Arão e Schmidt.

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Dados: Sofascore Jogadores Gols Assistências Passes decisivos Grande chance criada Finalizações Passes certos Km percorridos Cristhin Oliva 0 3 10 1 13 30,3 7,8km William Arão 0 0 6 0 4 29,1 7,1km João Schmidt 0 0 6 34 27 2 7,6km

Christian Oliva (pela esquerda), Willam Arão (no centro) e João Schimidt (pela direita) - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C. & Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

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