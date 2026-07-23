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Oliva se destaca e aumenta concorrência no meio de campo do Peixe; veja números

Líder em estatísticas contra a UCV, Christian Oliva cresce no Peixe e esquenta a briga no meio de campo com Arão e Schmidt; confira o levantamento do Lance!

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
23/07/2026 06:30
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Christian Oliva, volante do Santos, durante partida contra o UCV, no duelo de ida da Sul-Americana.
Christian Oliva, volante do Santos, durante partida contra o UCV, no duelo de ida da Sul-Americana

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A vitória contra a Universidad Central (UCV) por 4 a 1, na partida de ida dos playoffs da Sul-Americana, gerou novas esperanças ao elenco santista. O placar, importante para a sequência do Santos na competição continental, também aumentou a disputa no meio de campo Alvinegro, com a boa atuação de Christian Oliva, que participou com passe decisivo para um dos gols do Peixe.

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O técnico Cuca tem rodado o trio de volantes formado por Christian Oliva, William Arão e João Schmidt. Em situação financeira delicada e sob transfer ban, o Santos encontra dificuldades para buscar peças de reposição no mercado. Diante desse cenário, o desempenho recente de Oliva surge como uma excelente notícia para a comissão técnica.

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Christian Oliva e os bons números contra a UCV

Domínio no passe e participação ofensiva

Na vitória alvinegra pela Sul-Americana, o volante uruguaio teve papel central na articulação da equipe. Oliva foi o principal passador da partida, somando 80 passes certos e um aproveitamento impressionante de 91%.

A precisão do uruguaio ficou evidente tanto na saída de bola quanto na transição ao ataque: acertou 34 dos 35 passes no próprio campo (97% de aproveitamento) e 46 de 53 no campo adversário (87%), culminando com a assistência para o gol marcado por Gabriel Menino.

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Passes certos na partida:

    1.
  1. Christian Oliva (Santos) - 80
    2. 2.
  2. Lucas Veríssimo (Santos) - 64
    3. 3.
  3. Benjamín Rollheiser (Santos) - 49

Solidez defensiva: desarmes e duelos

Além da qualidade com a bola no pé, Oliva também liderou os atributos defensivos do jogo. O volante realizou 3 desarmes ao longo do confronto, mesma marca do meio-campista Samuel Mendes. O uruguaio ainda dominou os combates individuais: venceu 100% dos duelos aéreos (3 de 3) e levou a melhor em 5 de 7 duelos no chão, segundo dados do Sofascore.

Desarmes feitos na partida:

    1.
  1. Christian Oliva (Santos) - 3
    2. 2.
  2. Samuel Mendes (Santos) - 3
    3. 3.
  3. Thaciano (Santos) - 2
Christian Oliva, volante do Santos, durante partida contra o UCV, no duelo de ida da Sul-Americana.
Christian Oliva, volante do Santos, durante partida contra o UCV, no duelo de ida da Sul-Americana - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

A disputa entre os volantes na temporada

Diante desse cenário, a disputa no meio de campo alvinegro fica cada vez mais acirrada. Para mapear essa briga por posição, o Lance! levantou os números do trio na temporada. William Arão é o atleta mais utilizado no setor, acumulando 1.852 minutos em 28 partidas, sendo 22 como titular. Na sequência aparece Christian Oliva, que soma 1.398 minutos espalhados por 20 jogos (15 desde o início). Já João Schmidt registra marcas muito semelhantes às do uruguaio, acumulando 1.214 minutos nas mesmas 20 exibições, com 14 titularidades.

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  1. William Arão: É o volante com mais oportunidades — 28 jogos (22 como titular) e 1.852 minutos em campo.
  2. Christian Oliva: Soma 20 partidas (15 como titular) e 1.398 minutos disputados.
  3. João Schmidt: Registra 20 partidas (14 como titular) e 1.214 minutos em ação.

No setor defensivo

Na fase de contenção e combate, William Arão lidera a maioria dos indicadores defensivos do meio de campo santista na temporada. O camisa 5 é o primeiro colocado do trio em desarmes (53), bolas recuperadas (93) e duelos vencidos, destacando-se pela imposição física no alto (34 duelos aéreos ganhos). Christian Oliva aparece como seu principal perseguidor no combate terrestre, registrando 40 desarmes e 65 duelos vencidos no chão, além de ser o volante mais disciplinado, com apenas um cartão amarelo. Já João Schmidt, embora registre menor volume de desarmes (26), assume a segunda colocação em bolas recuperadas (67) e no jogo aéreo (27 duelos aéreos).

Dados: Sofascore

JogadoresDesarmesBolas recuperadasDuelos vencidosDuelos vencidos pelo chão Duelos aéreos vencidos Cartão amarelo

Cristhin Oliva

40

54

76

65

11

1

William Arão

53

93

104

70

34

4

João Schmidt

26

67

61

34

27

2

No setor ofensivo

Quando o assunto é criação e chegada à frente, Christian Oliva assume a liderança em quase todos os critérios analisados. O volante uruguaio destaca-se como o elemento mais participativo do setor, acumulando 3 assistências e 10 passes decisivos na temporada, contra zero assistências e 6 passes decisivos de Arão e Schmidt.

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Dados: Sofascore

JogadoresGols Assistências Passes decisivos Grande chance criadaFinalizaçõesPasses certos Km percorridos

Cristhin Oliva

0

3

10

1

13

30,3

7,8km

William Arão

0

0

6

0

4

29,1

7,1km

João Schmidt

0

0

6

34

27

2

7,6km

Christian Oliva (pela esquerda), Willam Arão (no centro) e João Schimidt (pela direita).
Christian Oliva (pela esquerda), Willam Arão (no centro) e João Schimidt (pela direita) - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C. & Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

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