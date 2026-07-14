França x Espanha: veja os melhores momentos do jogo da semifinal da Copa do Mundo
Inglaterra e Argentina farão a outra semifinal
França e Espanha se enfrentaram na semifinal da Copa do Mundo nesta terça-feira (14), e a seleção comandada por Luis De La Fuente venceu por 2 a 0. Os atuais campeões da Eurocopa aguardam Inglaterra e Argentina para conhecer o adversário da grande final no próximo domingo (19).
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O primeiro gol do jogo veio aos 22 minutos da primeira etapa, nos pés de Oyarzabal, que fez de pênalti. O camisa 21, artilheiro da equipe no torneio, bateu cruzado no canto esquerdo do goleiro Mike Maignan e abriu o placar. A infração que originou a penalidade foi cometida pelo lateral Lucas Digne em Lamine Yamal.
O segundo aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo, após tabela de Pedro Porro com Dani Olmo. O lateral direito recebeu cara a cara com o arqueiro francês e bateu aberto, de perna direita, para encaminhar a vitória.
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Como foi França x Espanha pela semifinal da Copa do Mundo?
A Espanha tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Com Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo no meio-campo, a equipe trocou passes no campo ofensivo e tentou empurrar a França para perto da própria área. Os franceses apostavam em um jogo mais vertical. A ideia era recuperar a bola e acelerar rapidamente na direção de Mbappé, principalmente nos espaços às costas de Pedro Porro.
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A Espanha abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Digne tentou afastar uma bola dentro da área, não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e acertou um chute no atacante espanhol. O árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou firme no canto esquerdo. Mike Maignan acertou o lado, mas não conseguiu alcançar.
Pouco depois do gol, a França recebeu outro golpe. Saliba caiu sozinho no gramado e pediu atendimento médico. O defensor já convivia com dores nas costas antes do início da Copa e não conseguiu permanecer na partida. Aos 30 minutos, Lacroix entrou em seu lugar.
Sem um dos pilares defensivos, a França passou a sofrer ainda mais com a movimentação do ataque espanhol. Aos 37, a pressão alta da Roja quase resultou no segundo gol. Yamal e Dani Olmo tabelaram na entrada da área, e Fabián Ruiz recebeu na pequena área. Upamecano apareceu no momento exato para bloquear.
Segundo tempo
Deschamps colocou Manu Koné no lugar de Rabiot no intervalo. Depois, promoveu a entrada de Désiré Doué na vaga de Barcola. As mudanças não alteraram o cenário. A Espanha chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, infiltrou pelo lado direito da área e recebeu livre. O lateral tocou na saída de Maignan para fazer 2 a 0. No lance, Lacroix acompanhou apenas a bola e deixou Porro entrar livre na área francesa.
Deschamps colocou Rayan Cherki e Theo Hernández nas vagas de Olise e Digne. A França aumentou a presença ofensiva, mas continuou sem conseguir transformar a pressão em gol. A melhor oportunidade francesa apareceu aos 36 minutos. Mbappé foi lançado nas costas da defesa, e Unai Simón deixou o gol para fazer o corte. A sobra ficou com Doué, que tinha a meta desprotegida. O jovem ajeitou o corpo e tentou finalizar de longa distância, mas bateu fraco. O goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fez a defesa.
A Espanha administrou os minutos finais, manteve a França distante de uma reação e confirmou a classificação para a decisão do Mundial.
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