Vitor Roque tem cirurgia marcada, e Palmeiras mantém otimismo sobre prazo de retorno

Vitor Roque, do Palmeiras, passará por cirurgia no tornozelo esquerdo na próxima sexta-feira (1º) e será desfalque até o término da pausa para a Copa do Mundo. Segundo apuração da reportagem, o período de recuperação deve variar entre dois e três meses, até que o atacante esteja liberado para participar dos treinamentos sem restrições.

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No período entre a lesão e a cirurgia, Vitor Roque realizou fisioterapia preparatória sob acompanhamento de membros do departamento médico do Palmeiras, de acordo com fontes ouvidas pelo Lance!.

O camisa 9 do Palmeiras teve constatada uma sindesmose no tornozelo esquerdo após a partida contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil. Na ocasião, precisou deixar o gramado de maca e saiu do Allianz Parque com uma proteção na região afetada.

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O lance ocorreu aos 15 minutos do primeiro tempo, próximo à bandeira de escanteio, quando o camisa 9 do Palmeiras foi atingido em falta por Vicente Reis, que recebeu cartão amarelo. Na temporada, Vitor Roque disputou 18 partidas, sendo 11 como titular, com seis gols marcados e uma assistência.

Com a ausência do atacante, Abel Ferreira passou a escalar Ramón Sosa ao lado de Flaco López no time titular do Palmeiras. Luighi, cria da Academia, aparece como uma das opções no banco de reservas.

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Vitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Santos no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.