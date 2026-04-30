Entenda a polêmica com gramado em jogo do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (29), em meio a uma polêmica envolvendo as dimensões do gramado do estádio Nueva Olla. O campo apresentou linhas laterais mais estreitas, com largura de 64 metros, o mínimo exigido para partidas internacionais. Antes da bola rolar, o delegado da partida realizou a medição do gramado e constatou que o campo tinha 64,02 metros de largura, dentro do limite permitido. Onde está a polêmica então?

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Comumente os campos possuem dimensões de 105m x 68m. Contudo, a FIFA permite variações entre 100 e 110 metros de comprimento e entre 64 e 70 metros de largura em jogos internacionais.

Após o jogo, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, demonstrou surpresa com a situação durante a entrevista coletiva. Na sequência, ao ser questionado se a medida poderia ser considerada parte de uma estratégia de jogo, o treinador foi direto:

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— Nunca vi isso na minha vida. Primeira vez que vi isso. Mas tem que perguntar para a Conmebol. Sabe em que século estamos? Não tenho mais nada para dizer — afirmou o técnico do Palmeiras.

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Do lado do Cerro, o técnico Ariel Holan evitou polemizar e se apoiou no regulamento.

— O regulamento é claro. A medida do campo foi a mínima exigida. Na Libertadores, há gramados de 100m x 64m. O campo hoje tinha 64 metros de largura e 105 de comprimento. Creio que isto não é determinante para o jogo — declarou.

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