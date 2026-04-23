Vitor Roque sofre lesão e deixa jogo do Palmeiras de maca

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, sofreu nova lesão e foi substituído nos minutos iniciais da partida contra o Jacuipense, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Após um choque na ponta direita do ataque, o camisa 9 sentiu um problema físico e deixou o campo de maca.

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O duelo desta quinta-feira marcava o retorno do atacante ao time titular do Palmeiras após período afastado para tratamento de um problema no tornozelo direito. Contra o Athletico, no último fim de semana, ele atuou por cerca de 10 minutos na vitória por 1 a 0.

Para o lugar de Vitor Roque, o técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de Luighi, ainda aos 16 minutos do primeiro tempo. No momento em que deixou o gramado, o Palmeiras vencia por 1 a 0, após gol de pênalti de Ramón Sosa.

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A expextativa é de que o jogador seja submetido a exames de imagem nas próximas horas, sob supervisão de profissionais do departamento médico do clube, para avaliar o grau de uma possível lesão. Vitor Roque disputou 18 jogos, incluindo este contra o Jacuipense, sendo 11 deles como titular, com seis gols marcados e uma assistência.

Vitor Roque deixou o gramado do Allianz Parque lesionado (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)

Abel Ferreira disponível

A suspensão de Abel Ferreira pelas expulsões contra Fluminense e São Paulo não se aplica a partidas da Copa do Brasil. Com isso, o treinador, que ainda tem três compromissos de punição a cumprir, estará à beira do gramado contra o Jacuipense.

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O Palmeiras buscou efeito suspensivo para ter o treinador antes do julgamento do Pleno, mas o pedido não foi acatado pelo STJD. A punição, por sua vez, caiu de oito para sete jogos, sendo o último deles contra o Remo, fora de casa, em maio.

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