Arias brilha com dois gols, e Colômbia vence Jordânia em amistoso
Jogador do Palmeiras decidiu em último compromisso antes da Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
A Colômbia venceu a Jordânia por 2 a 0, neste domingo (6), no Snapdragon Stadium, em San Diego, na Califórnia (EUA), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Com dois gols de Jhon Arias, jogador do Palmeiras, os colombianos dominaram os adversários e chegam com moral para a disputa do Mundial.
Relacionadas
- Copa do Mundo
Campeão da Copa em 1970 critica série sobre o tri: ‘Sensacionalista’
Copa do Mundo07/06/2026
- Copa do Mundo
Jogadores do Marrocos projetam estreia contra o Brasil na Copa: ‘É certo’
Copa do Mundo07/06/2026
- Fora de Campo
Gols de Arias em Colômbia x Jordânia viralizam: ‘Excelente’
Fora de Campo07/06/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Este foi o último compromisso da seleção colombiana antes da Copa do Mundo. Antes do duelo contra a Jordânia, a Colômbia venceu a Costa Rica por 3 a 1 em amistoso realizado em Bogotá. Já os jordanianos chegam em baixa após perderem os últimos dois jogos antes do Mundial — anteriormente, foram derrotados por 4 a 1 para a Suíça.
Como foi Colômbia x Jordânia?
A partida começou com a Jordânia tendo a primeira chance perigosa, após Abu Taha acertar o travessão em chute de longa distância. Após o susto, a Colômbia começou a dominar e quase abriu o placar com Jhon Arias, que invadiu a área e chutou por cima do gol defendido por Abulaila.
Após a pausa para a reidratação, a Colômbia seguiu superior e, perto dos acréscimos, James Rodríguez encontrou Jhon Arias entrando na área. O atacante do Palmeiras passou pela marcação da Jordânia e bateu com estilo para abrir o placar em San Diego. Antes do fim do primeiro tempo, o volante Puerta quase marcou o segundo, mas Abulaila fez a defesa.
No segundo tempo, mesmo após diversas alterações, a Colômbia seguiu superior e quase fez o segundo com Cucho Hernández, mas parou no goleiro Bani Attiah. Porém, poucos minutos depois, em ótima triangulação, Santiago Arias cruzou e Jhon Arias cabeceou para ampliar a vantagem colombiana.
Com o placar em 2 a 0, o treinador da Colômbia, Néstor Lorenzo, seguiu com as substituições, o que deu espaço para rostos conhecidos do público brasileiro, como: Jorge Carrascal, do Flamengo, Andrés Gómez, do Vasco, e os ex-Palmeiras Richard Rios e Yeremy Mina. Mesmo com a pressão colombiana, o placar seguiu o mesmo, o que deu mais uma vitória a "La Tricolor".
Colômbia e Jordânia na Copa do Mundo
A seleção colombiana está no Grupo K, ao lado de Uzbequistão, RD Congo e Portugal. A estreia dos colombianos será no dia 17 de junho, contra a seleção uzbeque. Já a Jordânia compõe o Grupo J, com Argentina, Argélia e Áustria, e estreará contra os argentinos, no dia 27 de junho.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias