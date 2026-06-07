Arias brilha com dois gols, e Colômbia vence Jordânia em amistoso

A Colômbia venceu a Jordânia por 2 a 0, neste domingo (6), no Snapdragon Stadium, em San Diego, na Califórnia (EUA), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Com dois gols de Jhon Arias, jogador do Palmeiras, os colombianos dominaram os adversários e chegam com moral para a disputa do Mundial.

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Este foi o último compromisso da seleção colombiana antes da Copa do Mundo. Antes do duelo contra a Jordânia, a Colômbia venceu a Costa Rica por 3 a 1 em amistoso realizado em Bogotá. Já os jordanianos chegam em baixa após perderem os últimos dois jogos antes do Mundial — anteriormente, foram derrotados por 4 a 1 para a Suíça.

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Como foi Colômbia x Jordânia?

A partida começou com a Jordânia tendo a primeira chance perigosa, após Abu Taha acertar o travessão em chute de longa distância. Após o susto, a Colômbia começou a dominar e quase abriu o placar com Jhon Arias, que invadiu a área e chutou por cima do gol defendido por Abulaila.

Após a pausa para a reidratação, a Colômbia seguiu superior e, perto dos acréscimos, James Rodríguez encontrou Jhon Arias entrando na área. O atacante do Palmeiras passou pela marcação da Jordânia e bateu com estilo para abrir o placar em San Diego. Antes do fim do primeiro tempo, o volante Puerta quase marcou o segundo, mas Abulaila fez a defesa.

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Jhon Arias marcou dois gols no amistoso preparatório para Copa do Mundo entre Colômbia e Jordânia (Foto: Meg McLaughlin/Getty Images/AFP)

No segundo tempo, mesmo após diversas alterações, a Colômbia seguiu superior e quase fez o segundo com Cucho Hernández, mas parou no goleiro Bani Attiah. Porém, poucos minutos depois, em ótima triangulação, Santiago Arias cruzou e Jhon Arias cabeceou para ampliar a vantagem colombiana.

Com o placar em 2 a 0, o treinador da Colômbia, Néstor Lorenzo, seguiu com as substituições, o que deu espaço para rostos conhecidos do público brasileiro, como: Jorge Carrascal, do Flamengo, Andrés Gómez, do Vasco, e os ex-Palmeiras Richard Rios e Yeremy Mina. Mesmo com a pressão colombiana, o placar seguiu o mesmo, o que deu mais uma vitória a "La Tricolor".

Jhon Arias marcou dois gols no amistoso preparatório para Copa do Mundo entre Colômbia e Jordânia (Foto: Mike Nowak/Getty Images/AFP)

Colômbia e Jordânia na Copa do Mundo

A seleção colombiana está no Grupo K, ao lado de Uzbequistão, RD Congo e Portugal. A estreia dos colombianos será no dia 17 de junho, contra a seleção uzbeque. Já a Jordânia compõe o Grupo J, com Argentina, Argélia e Áustria, e estreará contra os argentinos, no dia 27 de junho.

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