O lateral-esquerdo Jefté sofreu uma torção no joelho direito durante o jogo entre Palmeiras e Chapecoense, no último dia 31, pelo Brasileirão. Ele foi submetido a exames durante a semana e foi constatada uma lesão no menisco. O atleta passou por cirurgia neste domingo (7) e iniciará o tratamento nos próximos dias com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

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Foi feita uma sutura de menisco, procedimento recomendado, segundo apuração da reportagem e, por isso, o tempo de recuperação é relativamente longo. A tendência é que, na melhor das hipóteses, Jefté só volte a entrar em campo no fim da temporada.

O atleta se queixou de dores no joelho na segunda-feira (1°), enquanto estava no hospital acompanhando a esposa, que deu à luz na madrugada de terça-feira (2) o primeiro filho do casal. Após passar alguns dias com o filho recém-nascido, o jogador foi operado.

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Com a baixa de Jefté, o Palmeiras conta com os laterais Piquerez, que se recuperou de cirurgia no tornozelo e é titular absoluto de Abel Ferreira, e ainda o jovem Arthur, que passou a ganhar chances justamente com a lesão do uruguaio.

Elenco do Palmeiras de férias

O clube informou que dará três semanas de férias ao elenco durante a pausa para a Copa do Mundo. Após o último compromisso antes do torneio de seleções, jogadores ganharam um período de descanso e vão se reapresentar no dia 21 de junho à noite, na Academia de Futebol. Os atacantes Vitor Roque e Paulinho têm um cronograma diferente dos demais atletas.

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